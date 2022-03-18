منتخب قفز الحواجز يتأهب للمشاركة الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يتأهب المنتخب الليبي للمشاركة في البطولة الأفريقية التي تستضيفها مدينة وهران الجزائرية في الحادي والعشرين من مارس الجاري.

ويمثل المنتخب الليبي لقفز الحواجز ثمانية فرسان من الفئتين الناشئين والمتوسطة.

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الدعم والتشجيع

ويأمل المنتخب الليبي لقفز الحواجز أن يلقى الدعم والتشجيع من الجهات الرياضية لتقديم مستوى متميز يليق برياضة قفز الحواجز الليبية التي تعود للمشاركات الدولية بفضل حرص الاتحاد العام على تواجد الفرسان الليبيين في كل المحافل الدولية.

وكان المنتخب الليبي قد شارك في البطولة الدولية الأخيرة بالكرم التونسية وقدم مستوى مميزا نال استحسان كل الدول المشاركة في البطولة.