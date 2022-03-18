Atwasat

منتخب قفز الحواجز يتأهب للمشاركة الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الجمعة 18 مارس 2022, 04:03 مساء
منتخب قفز الحواجز يتأهب للمشاركة الأفريقية
الفروسية الليبية. (الإنترنت)
alwasat radio

يتأهب المنتخب الليبي للمشاركة في البطولة الأفريقية التي تستضيفها مدينة وهران الجزائرية في الحادي والعشرين من مارس الجاري.

ويمثل المنتخب الليبي لقفز الحواجز ثمانية فرسان من الفئتين الناشئين والمتوسطة.

- عضو باتحاد الفروسية يتحدث لـ«الوسط» عن نجاح بطولة مصراتة للسلام لقفز الحواجز
- نتائج مميزة في بطولة «السلام لقفز الحواجز» بمصراتة (صور)
- تأجيل البطولة الدولية لقفز الحواجز

الدعم والتشجيع
ويأمل المنتخب الليبي لقفز الحواجز أن يلقى الدعم والتشجيع من الجهات الرياضية لتقديم مستوى متميز يليق برياضة قفز الحواجز الليبية التي تعود للمشاركات الدولية بفضل حرص الاتحاد العام على تواجد الفرسان الليبيين في كل المحافل الدولية. 

وكان المنتخب الليبي قد شارك في البطولة الدولية الأخيرة بالكرم التونسية وقدم مستوى مميزا نال استحسان كل الدول المشاركة في البطولة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بتشيلسي ومواجهة قوية بين السيتي وأتلتيكو

قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بتشيلسي ومواجهة قوية بين السيتي وأتلتيكو
صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية

صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية
«الوسط» تستعرض أبرز أرقام وإحصاءات الجولة الـ13 بالدوري الممتاز

«الوسط» تستعرض أبرز أرقام وإحصاءات الجولة الـ13 بالدوري الممتاز
في العدد 330: أزمة الحكومتين مستمرة.. والغاز الليبي قد ينقذ إيطاليا

في العدد 330: أزمة الحكومتين مستمرة.. والغاز الليبي قد ينقذ إيطاليا
زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا للقتال مع الروس

زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا للقتال مع الروس
الرئاسة الأوكرانية: محاولات روسيا نشر مرتزقة من ليبيا لم تفلح

الرئاسة الأوكرانية: محاولات روسيا نشر مرتزقة من ليبيا لم تفلح
دراسة: بكتيريا الليستريا يمكن أن تطال الدماغ

دراسة: بكتيريا الليستريا يمكن أن تطال الدماغ
الولايات المتحدة تفكر في الاستغناء عن التوقيت الشتوي

الولايات المتحدة تفكر في الاستغناء عن التوقيت الشتوي
ضبط متهم بالشروع في القتل ببنغازي

ضبط متهم بالشروع في القتل ببنغازي
مسؤول أممي: نهاية السيناريو في أوكرانيا انفجار الاقتصاد العالمي كله

مسؤول أممي: نهاية السيناريو في أوكرانيا انفجار الاقتصاد العالمي كله
أرسطو والشجاعة.. والمقاومة الأوكرانية

أرسطو والشجاعة.. والمقاومة الأوكرانية
تلك الدار.. أيام الحقيقة (2)

تلك الدار.. أيام الحقيقة (2)
كيف تستدعي روسيا خبرات التجربة السورية في أوكرانيا..؟

كيف تستدعي روسيا خبرات التجربة السورية في أوكرانيا..؟
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع مفاتيحها

سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع مفاتيحها
الحويج: توافر كافة السلع والمواد الغذائية بما فيها الدقيق

الحويج: توافر كافة السلع والمواد الغذائية بما فيها الدقيق
يدلل بحالة ليبيا.. جنرال أوروبي يحذر من الانشغال بأوكرانيا عن «تهديدات الجنوب»

يدلل بحالة ليبيا.. جنرال أوروبي يحذر من الانشغال بأوكرانيا عن «تهديدات الجنوب»
إمدادات إضافية عبر «غرين ستريم».. إيطاليا تفصح عن خططها مع ليبيا للتحرر من الغاز الروسي

إمدادات إضافية عبر «غرين ستريم».. إيطاليا تفصح عن خططها مع ليبيا للتحرر من الغاز...
الحرب حرب...!

الحرب حرب...!
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الوسط» تستعرض مباريات الأهلي طرابلس في الدوري الممتاز والكونفدرالية
«الوسط» تستعرض مباريات الأهلي طرابلس في الدوري الممتاز ...
الليبيان العر والحصادي الأقرب للتتويج بذهبية شطرنج العرب
الليبيان العر والحصادي الأقرب للتتويج بذهبية شطرنج العرب
تعرف على نتائج مباريات الأربعاء في الدوري الممتاز
تعرف على نتائج مباريات الأربعاء في الدوري الممتاز
مصر تفوز على ليبيا برباعية وتتصدر بطولة شمال أفريقيا تحت 17 عاما
مصر تفوز على ليبيا برباعية وتتصدر بطولة شمال أفريقيا تحت 17 عاما
«الوسط» تستعرض أبرز أرقام وإحصاءات الجولة الـ13 بالدوري الممتاز
«الوسط» تستعرض أبرز أرقام وإحصاءات الجولة الـ13 بالدوري الممتاز
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 2 الأخضر» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 2 الأخضر» في الدوري ......
انتهت عبر قناة «WTV».. الشط 0-0 الأهلي طرابلس
انتهت عبر قناة «WTV».. الشط 0-0 الأهلي طرابلس...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 1 - 1 دارنس» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 1 - 1 دارنس» في ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الهلال 1 - 0 الأهلي بنغازي » في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الهلال 1 - 0 الأهلي بنغازي » في ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 1 الهلال» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 1 الهلال» في الدوري ......
المزيد
منتخب قفز الحواجز يتأهب للمشاركة الأفريقية
منتخب قفز الحواجز يتأهب للمشاركة الأفريقية...
ذهبية وبرونزية لليبيا في عربية الشطرنج بالعراق
ذهبية وبرونزية لليبيا في عربية الشطرنج بالعراق...
تعرف على موعد سفر المنتخب الوطني إلى موريتانيا للمشاركة في الدورة الدولية
تعرف على موعد سفر المنتخب الوطني إلى موريتانيا للمشاركة في ......
«الوسط» تستعرض أبرز أرقام وإحصاءات الجولة الـ13 بالدوري الممتاز
«الوسط» تستعرض أبرز أرقام وإحصاءات الجولة الـ13 بالدوري ......
مصر تفوز على ليبيا برباعية وتتصدر بطولة شمال أفريقيا تحت 17 عاما
مصر تفوز على ليبيا برباعية وتتصدر بطولة شمال أفريقيا تحت 17 ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط