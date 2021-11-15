عضو باتحاد الفروسية يتحدث لـ«الوسط» عن نجاح بطولة مصراتة للسلام لقفز الحواجز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 15 نوفمبر 2021, 10:30 مساء
عضو الاتحاد الليبي للفروسية خالد المحيشي. (الإنترنت)

أكد عضو الاتحاد الليبي للفروسية ورئيس اللجنة العليا لبطولة مصراتة للسلام لفروسية قفز الحواجز، خالد المحيشي، أن هذه البطولة هي مقدمة للبطولة الدولية، التي ستقام في طرابلس خلال الشهر المقبل.

وقال في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن بطولة مصراتة للسلام نجحت بوجود الداعمين لنا من تجار ورجال الأعمال والشركات في المدينة، وأن تنظيم البطولة كان جيدًا بشهادة الجميع، وبجهود الداعمين.

وأشار إلى المشاركة الجيدة من فئة الناشئين في هذه البطولة ومشاركة أكثر من 100 ناشئ، ومن خلالهم يتم صقل هذه المواهب.

وأوضح خالد المحيشي: «نطلب أولًا من الدولة الاهتمام برياضة الفروسية وتقديم الدعم لها لأن الفروسية تضم شريحة كبيرة من الشباب ناشئين وفئة متوسطة وكبارًا.. ولدينا خامات، وهي لعبة اتحادية لديها لوائح خاصة بها وحتى مشاركة الفرسان الليبيين كانت دائمًا مشرفة رغم قلة الدعم، وتعتمد حاليًا على المجهود الخاصة من مربين وأصحاب المدارس».

وأضاف: «نحتاج إلى خيول جديدة خاصة بالقفز سلالة جيدة، ومدربين مختصين أجانب من خارج ليبيا؛ لأن كفاءات المدربين الليبيين في حاجه للتطوير؛ لأن العالم كله يتطور، ونحن يجب علينا مواكبة هذا التطور، خصوصًا في الفئات السنية التي تحتاج لمدربين متطورين».

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