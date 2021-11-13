نتائج مميزة في بطولة «السلام لقفز الحواجز» بمصراتة (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 13 نوفمبر 2021, 04:52 مساء
منافسات في بطولة السلام لقفز الحواجز. (تصوير - محمد قجام)

انطلقت بمدرسة «شهداء مصراتة»، أمس الجمعة، بطولة «السلام لقفز الحواجز»، بمشاركة أكثر من ١٧٠ فارساً (كبار وناشئون)، تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الفرعي للمنطقة الوسطى والاتحاد العام للفروسية، وبدعم من عديد الشركات الراعية.

البطولة شهدت منافسات قوية بين الفرسان، خصوصًا في فئة الناشئين، حتى برز عديد المواهب، بحسب بعض الخبراء التقتهم «بوابة الوسط»، حيث أظهرت المواهب تميزًا كبيرًا، كما أنها في حاجة إلى مزيد الاهتمام والبطولات المتوالية والتدريب على أسس صحيحة.

وكانت منافسات اليوم الأول شهدت مشاركة ١٥ فارسًا في فئة الكبار، وتحصل على المركز الأول الفارس عبد الوهاب مليطان مع الفرس «نورسان»، والمركز الثاني خير الدين السنوسي مع الجواد «زيدان»، والمركز الثالث عبد الجواد عبد الحليم مع الفرس «برستيج»، والمركز الرابع سيف الله سعيد مع الفرس «تهاني»، والخامس الفارس رامي الأمين مع «كوبر».

وفي فئة المتوسط حل في المركز الأول عبد الرحيم مليطان مع الفرس «أويا»، وجاء في المركز الثاني الفارس شاهين أبوقرين مع «هرمونين»، والمركز الثالث الفارس المعتصم بالله المحيشي مع الفرس «بيانك».

وفي فئة الناشئين التي شهدت مشاركة 100 ناشئ أحرز المركز الأول سراج القداري مع الفرس «دلال»، وحل في المركز الثاني الفارس محمد وسام مع الفرس «أمواج»، والثالث حذيفة الزيات مع الجواد «بركان».

وتتواصلن اليوم السبت، منافسات اليوم الثاني في الفترتين الصباحية والمسائية، والحفل الختامي وتكريم الجهات الداعمة للبطولة.

منافسات في بطولة السلام لقفز الحواجز. (تصوير - محمد قجام)
منافسات في بطولة السلام لقفز الحواجز. (تصوير - محمد قجام)
منافسات في بطولة السلام لقفز الحواجز. (تصوير - محمد قجام)
منافسات في بطولة السلام لقفز الحواجز. (تصوير - محمد قجام)
منافسات في بطولة السلام لقفز الحواجز. (تصوير - محمد قجام)
منافسات في بطولة السلام لقفز الحواجز. (تصوير - محمد قجام)
منافسات في بطولة السلام لقفز الحواجز. (تصوير - محمد قجام)
منافسات في بطولة السلام لقفز الحواجز. (تصوير - محمد قجام)
منافسات في بطولة السلام لقفز الحواجز. (تصوير - محمد قجام)
منافسات في بطولة السلام لقفز الحواجز. (تصوير - محمد قجام)
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