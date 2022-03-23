الفارس بوشيبة بطلا للبطولة الوطنية بتونس للقدرة والتحمل

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

توج البطل الليبي محمد بوشيبة، ببطولة تونس للقدرة والتحمل التي نظمها الاتحاد التونسي بقلعة الأندلس، وشارك فيها أكثر من 60 فارسًا.

وجاء البطل الليبي في المركز الأول، بزمن ساعتين، لمسافة أربعين كيلومترًا.

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وتأتي هذه المشاركة في البطولة التونسية سعيًا من الاتحاد الليبي لتواجد الفرسان الليبيين في كل المحافل الدولية.

البطل الليبي محمد بوشيبة يتوج ببطولة تونس للقدرة والتحمل التي نظمها الاتحاد التونسي بقلعة الأندلس بمشاركة 60 فارسا. (الوسط)

البطل الليبي محمد بوشيبة يتوج ببطولة تونس للقدرة والتحمل التي نظمها الاتحاد التونسي بقلعة الأندلس بمشاركة 60 فارسا. (الوسط)

البطل الليبي محمد بوشيبة يتوج ببطولة تونس للقدرة والتحمل التي نظمها الاتحاد التونسي بقلعة الأندلس بمشاركة 60 فارسا. (الوسط)

البطل الليبي محمد بوشيبة يتوج ببطولة تونس للقدرة والتحمل التي نظمها الاتحاد التونسي بقلعة الأندلس بمشاركة 60 فارسا. (الوسط)

البطل الليبي محمد بوشيبة يتوج ببطولة تونس للقدرة والتحمل التي نظمها الاتحاد التونسي بقلعة الأندلس بمشاركة 60 فارسا. (الوسط)