الفارس ليث دله بطلا لبطولة الأمم الأفريقية لقفز الحواجز بالجزائر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

توج، اليوم الخميس، الفارس البطل ليث دله، بأولى مباريات بطولة الأمم الأفريقية لفروسية قفز الحواجز.

وجاء ليث بالمركز الأول من بين عشرة دول، واستطاع الخروج دون أخطاء وسط ذهول الدول والفرسان المشاركين في البطولة.

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ويمثل المنتخب الليبي لقفز الحواجز ثمانية فرسان من الفئتين، الناشئين والمتوسطة.

نتائج الفرسان الناشئين

وجاءت نتائج الفرسان الناشئين للمنتخب الليبي المشارك في بطولة الأمم الأفريقية بالجزائر في يومها الأول كالتالي:

- الترتيب الأول: الفارس ليث دله.

- الترتيب الثامن: الفارس محمد ابشير.

- الترتيب الثامن مكرر: الفارس حذيفة الزيات.