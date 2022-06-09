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مزاد خيول في ليبيا.. يؤكد أهمية الفروسية بالثقافة المحلية (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 يونيو 2022, 11:05 صباحا
مزاد خيول في ليبيا.. يؤكد أهمية الفروسية بالثقافة المحلية (صور)
من مزاد للخيول أقيم في مصراتة بليبيا، مايو 2022 (أ ف ب)
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تتركز أنظار العشرات من المشترين والشغوفين بالخيل مجتمعين في مدينة مصراتة، ثالث أكبر مدن ليبيا، على فرس أنيقة تمر أمامهم، خلال مزاد عكس أهمية الفروسية بالثقافة المحلية في بلد دمرته سنوات من العنف.

ويقول مدير المزاد بصوت عالٍ وبحماس: «أقدم لكم الحصان لاباريس»، بينما تمر الفرس بفروها البني اللماع على حلبة مكشوفة، وفق «فرانس برس».

ويقود شبان يرتدون قمصانًا بيضاء الأحصنة، واحدًا تلو اللآخر على أرض مكسوة بالعشب الأخضر، أمام المشاركين في المزاد - حصريًا من الذكور - الجالسين على كراس بلاستيكية بيضاء.

كل مدن البلاد
يستخدم البعض الذين قدموا مع أطفالهم، ورقة وصف الأحصنة أو اللوحات الخشبية المرقمة لحماية أنفسهم من أشعة الشمس الحارقة، قبل أن يلوحوا بها في المزاد.

ويؤكد أحد منظمي المزاد حسين شكى «يهدف المزاد إلى التعريف على خيول المربين»، مضيفًا أن «الخيول أتت من الغرب والشرق والجنوب، من كل مدن البلاد». ويشير الى أن بعض مالكي الأحصنة «يريدون تربيتها فقط، ولم يشاركوا في أي مسابقات أو مزادات».

في غضون ثلاثة أيام، شارك ما يقرب من 150 حصانًا بالمزاد والعرض، وعثر أصحاب 96 منها على مشترين، ووصل «أعلى سعر» إلى 40 ألف دينار ليبي (حوالي 8000 دولار) لفرس ذات فرو رمادي وأبيض «شاركت في 21 سباقًا بفرنسا» وفازت في بعض منها، وفق ما يؤكد مدير المزاد أمام حشد من المشجعين والزوار والمشترين المحتملين.

تشجيع المبيعات
ونُظم الحدث في ميناء ومدينة مصراتة التي توصف بأنها عاصمة ليبيا التجارية، والواقعة على بعد حوالي 200 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس.

ويحتل الحصان مكانة بارزة في الثقافة الليبية، ويحتفل بفنون الفروسية في كل مكان منذ قرون عبر تنظيم سباقات واستعراضات.

وعلى الرغم من الفوضى السائدة في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، سمحت أنشطة الفروسية في البلد البالغ عدد سكانه حوال سبعة ملايين، بالحفاظ على براعة صناعة السرج التقليدية.

وخُصِّص اليوم الأول من المزاد لبيع المهور، والثاني للفرس، والثالث لبيع الفحول، وفق ما يوضح حسين شكي الذي ارتدى سترة سوداء مطرزة وقبعة بيضاء.

وتضمن الكاتالوغ الموزع عن الأحصنة وصفًا لخيول إنجليزية ومن فصائل عربية أصيلة معروفة تتميز بسرعتها وتحملها وجمال قوامها الذي يؤخذ أيضًا بالحسبان عند بيعها.

ويقول علي الحميدي (مربي خيول) الذي شارك في المزاد، «يجب تشجيع المزادات في ليبيا من أجل تحسين سلالات الخيول الأوروبية وتربية الخيول المحلية».

ولا توجد إحصاءات رسمية عن عدد الخيول في ليبيا، لكن تربيتها منتشرة على نطاق واسع في مدن البلاد. وتحظى بعض المسابقات لرياضة الفروسية بإقبال كبير، ويتابعها أشخاص يهتمون بالخيول ويحبونها بشغف.

من مزاد للخيول أقيم في مصراتة بليبيا، مايو 2022 (الأناضول)
من مزاد للخيول أقيم في مصراتة بليبيا، مايو 2022 (الأناضول)
من مزاد للخيول أقيم في مصراتة بليبيا، مايو 2022 (الأناضول)
من مزاد للخيول أقيم في مصراتة بليبيا، مايو 2022 (الأناضول)
من مزاد للخيول أقيم في مصراتة بليبيا، مايو 2022 (الأناضول)
من مزاد للخيول أقيم في مصراتة بليبيا، مايو 2022 (الأناضول)
من مزاد للخيول أقيم في مصراتة بليبيا، مايو 2022 (الأناضول)
من مزاد للخيول أقيم في مصراتة بليبيا، مايو 2022 (الأناضول)
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