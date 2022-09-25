تباين أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع.

وارتفع سعر الدولار إلى 5.03 دينار مقابل سعر 5 دنانير الذي سجله الخميس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. وانخفض اليورو إلى 4.88 دينار مقابل 4.91 دينار ليبي أمس، وهبط سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.46 دينار مقابل 5.62 دينار الأسبوع الماضي.