السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الرسمية، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وارتفع سعر الدولار إلى 5 دنانير مقابل 4.97 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وانخفض اليورو إلى 4.91 دينار مقابل 4.94 دينار أمس، وهبط سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.62 دينار مقابل 5.66 دينار أمس.

أسعار العملات العربية

وزاد سعر الريال السعودي إلى 1.33 دينار مقابل 1.32 دينار أمس، والدرهم الإماراتي إلى 1.36 دينار من 1.35 دينار أمس، وتراجع الدينار التونسي إلى 1.53 دينار من 1.54 دينار أمس.

وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.27 دينار، واستقر اليوان الصيني عند 0.70 دينار.