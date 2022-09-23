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واشنطن تعلق على صدور تقرير «المحاسبة» للعام 2021

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 سبتمبر 2022, 03:00 مساء
واشنطن تعلق على صدور تقرير «المحاسبة» للعام 2021
شعار السفارة الأميركية لدى ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)
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أثنى القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ليزلي أوردمان، اليوم الجمعة، على ديوان المحاسبة لإصداره التقرير السنوي للعام 2021، وإتاحته للجمهور.

وبينما أوضح العمل عن كثب للنظر في التقرير، قال ليزلي: «الشفافية والمساءلة والنفاذ إلى المعلومات هي السمات المميزة للحوكمة الرشيدة»، حسب ما نقل عنه حساب السفارة الأميركية على موقع «تويتر».

وصدر تقرير ديوان المحاسبة، الثلاثاء، متضمنا أهم الملاحظات حول الجهات الخاضعة لرقابته وتوصياته بخصوصها. وأشار الديوان في بداية التقرير إلى «التحسن النسبي في الأوضاع الأمنية والاقتصادية خلال العام 2021 نتيجة الهدنة المتفق عليها بالمسار الأمني، وفتح حقول النفط، وتوحيد الحكومات في حكومة الوحدة الوطنية، التي تسلمت أمور السلطة التنفيذية للدولة من الحكومتين السابقتين (الوفاق الوطني بطرابلس، الموقتة بالبيضاء) بتاريخ 10 مارس 2021».

ملاحظات على نفقات «حكومة الوحدة»
وسلط التقرير الضوء على «تجاوزات» ارتكبتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، من بينها رصد مديونية تجاوزت 12 مليون دينار مستحقة على ديوان مجلس الوزراء لصالح محال المجموعة العالمية للساعات، وخصصت الساعات كهدايا لضيوف رئيس الوزراء.

فضلا عن شراء 25 سيارة فارهة لصالح موكب الدبيبة بقيمة تجاوزت 21 مليون دينار دون تسجيل ملكيتها باسم ديوان مجلس الوزراء، فيما صرفت وزارة التعليم العالي 155 ألف دينار لشراء هواتف «آيفون 13 بروماكس» لأعضاء لجان بالوزارة، اتضح أن بعضهم أعضاء في أكثر من لجنة وحصلوا على أكثر من هاتف.

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وحسب التقرير، فقد بلغت قيمة مصروفات الإعاشة المخصَّصة لجناح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة خلال شهر نوفمبر الماضي مليونا و624 ألف دينار، فيما بلغت مصروفات إقامة نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح، في فندق المهاري «راديسون بلو» نحو 337 ألف دينار خلال ثلاثة أشهر من العام 2021، بمعدل 105 آلاف شهريا، فيما وصلت تكلفة إقامة مدير مكتب رئيس الوزراء 12600 دينار شهريا، ووزير المهجرين وحقوق الإنسان 41 ألف دينار شهريا.

الدبيبة يرد على تقرير «المحاسبة»
وردا على ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة، قال الدبيبة خلال الاجتماع العادي للحكومة، أمس الخميس، إن بعض الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة السنوي للعام 2021، «مسيَّسة»، ملمحا إلى صدور هذه الملاحظات من «منافسين» للحكومة خاصة في ضوء ترشح رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، في الانتخابات الرئاسية التي تعذر إجراؤها في 24 ديسمبر الماضي.

وبينما أكد عدم تسامحه مع «الفساد والسرقة»، قال الدبيبة إن ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن نفقات ديوان مجلس الوزراء «شوهتنا جميعا كحومة. أنا شخصيا وبقية الوزراء»، ومضى موضحا «لكن سنقول إن هذه الملاحظات حقيقية حتى يثبت العكس».

وطالب الدبيبة الوزراء بالرد وتوضيح الأمور للشعب، وأضاف: «نحن امتثلنا لديوان المحاسبة وسمحنا له بالمراقبة القبلية والبعدية ولكن هذا لا يعني التلاعب بالأرقام ووضع تقارير تهز مشاعر الناس، وإذا ثبت صدقها مستعدون لفعل كل ما يلزم أمام الناس قبل الجهات الرقابية».

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