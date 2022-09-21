شاهد في «تغطية خاصة»: حصاد العام.. فساد مستشر وما خفي أعظم...

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القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 سبتمبر 2022, 10:37 مساء
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برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الأربعاء 21 سبتمبر 2022
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الأربعاء، الضوء على الإحصاءات والملاحظات التي نشرها ديوان المحاسبة في تقريره السنوي للعام 2021، التي نال الجميع منها نصيبًا قل أو كثُر من التجرؤ على المال العام.

سيارات وهواتف وهدايا واستئجار الفنادق، ومخصصات بالملايين، تضمنها تقرير ديوان المحاسبة عن الإنفاق على مدار العام 2021، وتضخم رواتب الموظفين التابعين لمجلس الوزراء، وصدور قرارات ندب موظفين بأضعاف رواتبهم، وتكليف مستشارين دون عقود تحدد مدة عملهم ومحال أعمالهم ودون إرفاق مستندات بمؤهلاتهم العلمية وسنوات الخبرة.

وتنقل البرنامج بين نفقات مجلس الوزراء والمؤسسات الحكومية التابعة، وشركات القطاع العام، ومؤسسة النفط التي صرفت أكثر من مليار دينار دون التقيد بمنظومة الرقم الوطني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال مكافآت الموظفين التي وصلت لأكثر من 10% من ميزانيتها.

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وأشار البرنامج إلى ملاحظة التقرير بشأن مصروفات ديوان مجلس الوزراء، التي شملت عدم وجود هيكل تنظيمي وملاك وظيفي معتمد بالمخالفة للقانون رقم «12» لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وتجاوز المصروفات خلال العام 2021 السقف المحدد وفق الاعتمادات الشهرية الموقتة.

وفتحت الحلقة نقاشًا حول أرقام تقرير ديوان المحاسبة الصادر أمس الثلاثاء، وأهم الملاحظات حول الجهات الخاضعة لرقابته وتوصياته بخصوصها، مع كل من الخبير الاستثماري منذر الشحومي والمحلل الاقتصادي إبراهيم السنوسي والخبير القانوني زياد الشنباشي.

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