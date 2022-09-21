ديوان المحاسبة يعدد مخالفات «حكومة الوحدة»: تضخم الرواتب.. وارتفاع بدلات السفر

القاهرة - بوابة الوسط

أبرز تقرير ديوان المحاسبة السنوي للعام 2021 عديد الملاحظات بشأن ديوان مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، من بينها تضخم الرواتب، وندب موظفين بأضعاف رواتبهم، فضلا عن التوسع في إيجار الطائرات لغرض تنفيذ رحلات.

وصدر تقرير ديوان المحاسبة، أمس الثلاثاء، متضمنا أهم الملاحظات حول الجهات الخاضعة لرقابته وتوصياته بخصوصها. وأشار الديوان في بداية التقرير إلى «التحسن النسبي في الأوضاع الأمنية والاقتصادية خلال العام 2021 نتيجة الهدنة المتفق عليها بالمسار الأمني، وفتح حقول النفط، وتوحيد الحكومات في حكومة الوحدة الوطنية، التي تسلمت أمور السلطة التنفيذية للدولة من الحكومتين السابقتين (الوفاق الوطني بطرابلس، الموقتة بالبيضاء) بتاريخ 10 مارس 2021».

ورصد التقرير بعض الملاحظات بشأن مصروفات ديوان مجلس الوزراء شملت عدم وجود هيكل تنظيمي وملاك وظيفي معتمد بالمخالفة للقانون رقم «12» لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وتجاوز المصروفات خلال العام 2021 السقف المحدد وفق الاعتمادات الشهرية الموقتة.

عدم تفعيل لجان العطاءات والاتجاه إلى التكليف المباشر بالمخالفة للائحة العقود الإدارية رقم «563» لسنة 2007، واستخدام حساب الطوارئ في غير الأغراض المخصصة، وغياب دور المراجع الداخلي في القيام بالمهام المناطة به والاكتفاء بختم المراجعة على مستندات الصرف، والاتجاه إلى طريق التكليف المباشر بالمخالفة للائحة العقود الإدارية رقم «563» لسنة 2007.

تضخم بند الرواتب بمجلس الوزراء

وأبرز التقرير تضخم رواتب الموظفين التابعين لمجلس الوزراء، ورصد قرارات ندب موظفين بأضعاف رواتبهم، وتكليف مستشارين دون عقود تحدد مدة عملهم ومحال أعمالهم ودون إرفاق مستندات بمؤهلاتهم العلمية وسنوات الخبرة.

فضلا عن التوسع في صرف مقابل العمل الإضافي والمكافآت المالية دون عمل مقابل؛ بغرض استهلاك المخصصات المالية، واستمرار وزارة المالية في إحالة رواتب بعض الموظفين الذين انتهت علاقتهم الوظيفية برئاسة مجلس الوزراء.

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وحسب تقرير ديوان المحاسبة، فقد بلغ إجمالي نفقات السفر والمبيت لموظفين تابعين لمجلس الوزراء 4 ملايين و101 ألف دينار، ولوحظ إيفاد أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية برئاسة مجلس الوزراء، وسداد قيمة حجوزات إقامة بالفنادق دخل العاصمة طرابلس لأشخاص دون توضيح صفاتهم أو تبعيتهم الإدارية أو الغرض.

ارتفاع بدلات الإقامة بالمخالفة للقانون

ولوحظ كذلك، ارتفاع قيمة المبالغ المصروفة كمقابل إقامة لبعض الأشخاص بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم «61» لسنة 2021، الذي حدد سقف إيجار السكن لرئيس مجلس الوزراء ونوابة بقيمة 10 آلاف دينار شهريا كحد أقصى.

إضافة إلى التوسع في إيجار الطائرات لغرض تنفيذ رحلات خاصة تجاوزت 5 ملايين دينار، وقيام ديوان مجلس الوزراء بصرف مبالغ مالية كمقابل بدل إيجار سكن دون وجود عقود إيجار فعلية مبرمة بين الديوان ومالك العقار، وشراء أجهزة حاسوب محمول وهواتف نقالة بمبالغ كبيرة لصالح عدد من مديري المكاتب وبعض المسؤولين ووزراء الدولة دون قيدها كعهدة، وتسليم الشخص الواحد أكثر من جهاز.

وركز ديوان المحاسبة على صرف نفقات الطوارئ التي جرى تخصيصها لديوان مجلس الوزراء وقيمتها 137 مليون دينار خلال العام 2021 في أغراض غير طارئة مثل تذاكر السفر والإقامة بالفنادق وإيجارات، ومكافآت تشجيعية.