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«التعليم»: 16 أكتوبر موعدا لبداية العام الدراسي الجديد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 سبتمبر 2022, 03:41 مساء
«التعليم»: 16 أكتوبر موعدا لبداية العام الدراسي الجديد
طلاب في أحد المدارس ببلدية براك، 3 مارس 2020 ( وزارة التعليم بحكومة الدبيبة)
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أكدت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أن العام الدراسي الجديد لجميع مراحل التعليم الأساسي والثانوي سينطلق في 16 أكتوبر المقبل.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم السبت، إلى البدء في برامج المرحلة الثانية من التعليم الاستدراكي اعتبارًا من 21 سبتمبر الجاري، استعدادًا للعام الدراسي 2022 - 2023.

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وكانت الوزارة أعلنت جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي (2021 - 2022)، لتبدأ في 22 سبتمبر الجاري وتستمر حتى 5 أكتوبر المقبل.

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