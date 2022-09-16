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المقريف يكشف تطورات ملف الكتاب.. ويرد على شكاوى طلاب الثانوية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 سبتمبر 2022, 02:44 مساء
المقريف يكشف تطورات ملف الكتاب.. ويرد على شكاوى طلاب الثانوية
وزير التعليم موسى المقريف. (الإنترنت)
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قال وزير التعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، موسى المقريف، إن الوزارة أنجزت في الوقت المحدد كل متطلبات طباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام 2022 - 2023 عن طريق مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، وألقى باللائمة على عدم الاستقرار الإداري والمالي داخل الدولة في عدم إنجاز ملف الكتاب المدرسي في وقته المحدد.

وأوضح المقريف خلال مداخلة تلفزيونية إن موافقة السلطة التشريعية على تخصيص قيم لطباعة الكتاب المدرسي جاءت «متأخرة»، كاشفا عن البدء في توريد الكتاب المدرسي عبر الموانئ الليبية والخطوط الجوية أيضا فور الحصول على رقم الاعتماد.
 
وأشار الوزير إلى أن رصيد الوزارة من الكتاب المدرسي داخل المخازن الرئيسية والفرعية التابع لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية يتراوح بين 40 و45%، داعيا الجهات المختصة إلى التعاون في هذا الملف «الشائك».

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مشروع لإنشاء مطبعة الكتاب المدرسي
وبخصوص التعاقد مع شركات محلية لطباعة الكتاب المدرسي على غرار العام الماضي، نبه المقريف إلى أن تقارير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بينت «عدم جودة» هذه الشركات في الطباعة.

وكشف عن مشروع لا يزال في طور الدراسة متعلق بإنشاء مطبعة للكتاب المدرسي داخل ليبيا كشراكة بين القطاع الخاص وشريك أجنبي، للاستفادة من مبالغ طباعة الكتاب في تنشيط السوق المحلية وتوفير فرص عمل.

المقريف يرد على شكاوى طلاب الثانوية
وفيما يتعلق بشكاوى طلاب الثانوية من أسئلة الامتحانات، قال المقريف إن أسئلة شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي وضعت بناء على تقرير مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي، موضحا أن الطلاب أكملوا المناهج المقررة عليهم وفق الخطة الدراسية الصادر عن مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية.

وأوضح أن ملاحظات الطلاب في جميع لجان الاختبارات تصل بشكل يومي إلى مصلحة التفتيش التربوي والتي بدورها تحيلها إلى المركز الوطني للامتحانات الذي يأخذ بعين الاعتبار كل سؤال خطأ أو ورد من خارج المنهج.

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