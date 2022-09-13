«التعليم» تعلن جداول امتحانات الدور الثاني لطلاب المدارس الليبية في الخارج

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحان الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بقسميه العلمي والأدبي، في المدارس الليبية بالخارج وذلك للعام الدراسي «2021 - 2022».

ونشرت الوزارة عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الجداول، اليوم الثلاثاء.

نتائج امتحانات الدور الأول

وسبق أن أعلنت الوزارة نتائج الدور الأول، حيث بلغت نسبة النجاح في امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بالدور الأول 79.74%، فمن إجمالي 834 متقدما للاختبار نجح 665 طالبا وطالبة فيما يدخل 169 طالبا وطالبة الدور الثاني.

بينما نجح 540 طالبا وطالبة في امتحانات الشهادة الثانوية بالقسم العلمي وذلك من إجمالي 721 طالبا وطالبة تقدموا للاختبار، بنسبة 74.90%، فيما رسب 67 طالبا وطالبة، ويدخل 114 طالبا وطالبة الدور الثاني.

وبالنسبة للقسم الأدبي فقد نجح 46 طالبا وطالبة بنسبة 85.19% من إجمالي 54 طالبا وطالبة تقدموا للاختبار، فيما رسب طالبان، ويدخل الدور الثاني ستة طلاب.