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في «يوم الشهيد».. الدبيبة يتعهد بالمضي نحو الاستقرار عبر الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 سبتمبر 2022, 01:33 مساء
في «يوم الشهيد».. الدبيبة يتعهد بالمضي نحو الاستقرار عبر الانتخابات
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة. (حكومتنا)
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أحيا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، ذكرى يوم الشهيد، متعهدا بتحمل المسؤولية والمضي قدما نحو الاستقرار والبناء.

وغرد الدبيبة عبر حسابه على «تويتر» قائلا: «في يوم الشهيد، نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار الذين قضوا في معارك الحرية والكفاح، وارتوت بدمائهم الزكية أرض ليبيا الطاهرة، نتعهد لأبناء شعبنا في هذه المناسبة أن نتحمل مسؤوليتنا للمضي قدما نحو الاستقرار والبناء والذي لا سبيل له سوى الانتخابات».

- ليبيا تحيي يوم الشهيد في ذكرى استشهاد عمر المختار

وتحيي ليبيا في 16 سبتمبر من كل عام ذكري «يوم الشهيد» الذي يتزامن مع استشهاد شيخ الشهداء عمر المختار. وحدد القانون رقم «5» الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي السابق بتاريخ 8 يناير 2012، «يوم الشهيد» باعتباره عطلة رسمية ضمن العطلات الوطنية والدينية.

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