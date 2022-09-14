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تشاووش أوغلو: وفد برلماني تركي يزور غرب وشرق ليبيا قريبا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 سبتمبر 2022, 04:15 مساء
تشاووش أوغلو: وفد برلماني تركي يزور غرب وشرق ليبيا قريبا
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو. (الإنترنت)
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كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، زيارة وفد برلماني من بلاده شرق وغرب ليبيا قريبًا، منتقدًا أطرافًا لم يسمها هاجموا سابقًا الوجود التركي.

وتحدث تشاووش أوغلو خلال لقائه المراسلين الدبلوماسيين في مقر الخارجية بالعاصمة أنقرة، اليوم الأربعاء، عن «نجاحات أنقرة في ليبيا وأوكرانيا» ودورها الأخير في اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، وفق ما نقلت عنه وكالة «الأناضول» التركية.

وفي هذا الإطار، قال الوزير التركي إن «الذين كانوا ينتقدون سياسات تركيا الخارجية قبل فترة، باتوا يشيدون بدورها في حل عديد الأزمات في دول المنطقة»، وذكر تحديدًا «الذين كانوا ينتقدون وجود تركيا في ليبيا»، وأضاف أنهم «اليوم يثنون على الدور الفعال الذي تلعبه أنقرة في هذا البلد، وبدأوا يقولون إن تركيا ضامنة للأمن والاستقرار هناك».

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تشاووش أوغلو: تركيا تحاول بناء علاقة جيدة مع الأطراف الليبية كافة
وأكد تشاووش أوغلو أن السياسة الخارجية التركية تتكيّف مع الظروف المتغيرة بما يتماشى مع مصالحها القومية. ولفت إلى محاولة تركيا بناء علاقات جيدة مع الأطراف الليبية كافة، مشيرًا في هذا السياق إلى عزم وفد برلماني تركي زيارة العاصمة طرابلس وشرق البلاد.

يشار إلى أنه عقب اشتباكات طرابلس نهاية أغسطس الماضي التي خلفت 32 قتيلًا وعدة جرحى، استقبلت أنقرة رئيسي الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ضمن وساطة لمنع اندلاع حرب أهلية في ليبيا ووسط تساؤلات حول مقاربة تركيا لحل الأزمة خصوصًا بعدما غيرت أيضًا موقفها من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، واستقبلته في أنقرة.

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