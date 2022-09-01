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مصدر لـ«بوابة الوسط»: بدء اجتماعات المسؤولين الأتراك مع الدبيبة وباشاغا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 سبتمبر 2022, 05:41 مساء
مصدر لـ«بوابة الوسط»: بدء اجتماعات المسؤولين الأتراك مع الدبيبة وباشاغا
باشاغا والدبيبة يبحثان في تركيا الوضع السياسي في ليبيا. (بوابة الوسط)
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أكد مصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، بدء اجتماعات المسؤولين الأتراك مع كل من رئيس حكومة الموحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، «كل على انفراد».

ووصل الدبيبة في وقت لاحق الليلية الماضية إلى تركيا قادما من فاليتا بعد زيارة عمل التقى خلالها رئيس الوزراء جورج أبيلا الذي أجرى معه محادثات بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير.

وقبل ذلك، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أن باشاغا توجه إلى أنقرة بناءً على دعوة تلقاها من المسؤولين الأتراك لبحث المسار السياسي وسبل التعاون بين البلدين.

إردوغان يستقبل الدبيبة وباشاغا بعد اجتماعهما مع المسؤولين الأتراك
وذكر المصدر الذي تحدث إلى «بوابة الوسط» أن كل من باشاغا والدبيبة أقام في فندق مستقل عن الآخر، متوقعا أن يجري استقبالها من قبل الرئيس رجب طيب إردوغان في وقت لاحق بعد نهاية الاجتماعات مع المسؤولين الأتراك.

- الدبيبة يلتقي في إسطنبول وزيري خارجية ودفاع تركيا ورئيس المخابرات
- أبوجناح في تركيا لـ«تقييم» التطورات الأخيرة بليبيا
- باشاغا يتوجه إلى تركيا لبحث المسار السياسي وسبل التعاون بين البلدين

وتأتي زيارة الدبيبة وباشاغا إلى تركيا عقب توتر أمني واشتباكات دامية شهدتها العاصمة طرابلس يومي الجمعة والسبت الماضيين خلفت 32 قتيلا و159 جريحا، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

الدبيبة يلتقي وزيري الخارجية والدفاع ورئيس المخابرات التركي في إسطنبول
وفي وقت سابق اليوم، التقى الدبيبة وزيري الدفاع التركي خلوصي أكار، والخارجية مولود تشاووش أوغلو، ورئيس المخابرات العامة هاكان فيدان. وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في بيان مقتضب، إن اللقاء الذي عقد بمدينة إسطنبول يأتي في إطار «توحيد الجهود الدولية والمحلية لدعم الانتخابات في ليبيا».

كما استقبل أمس وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، وبحث معه آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، وسبل دعم العملية الانتخابية.

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