«الشؤون الاجتماعية» تتسلم 27 ألف بطاقة «إيفاء» من مصرف الجمهورية

القاهرة - بوابة الوسط

تسلمت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة 27 ألفًا و600 بطاقة جديدة من بطاقات «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة، من مصرف الجمهورية.

وأفادت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأنها تسلمت أمس الأحد الدفعة الجديدة من فروع مصرف الجمهورية في (سبها والجفرة وغات والغريفة والقرضة الشاطئ)، وذلك في إطار تسريع عملية طباعة وإصدار البطاقات وتسليمها.

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وفي الخامس من شهر يوليو الماضي، وقَّعت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية ومصرف الجمهورية عقدًا لإطلاق بطاقة «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عامًا، وفق ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

ويستفيد نحو مليون و330 ألف مواطنة من منحة الزوجة والبنات، حيث تستحق نحو 410 آلاف فتاة، منحة البنات فوق سن 18 عامًا، وقيمتها الشهرية تبلغ 100 دينار، بإجمالي 41 مليون دينار، بينما تحصل 920 ألفًا و567 مواطنة على منحة الزوجة، التي تستحقها الأرملة والمطلقة أيضًا، بقيمة 150 دينارًا شهريًا، وبإجمالي 138 مليونًا و85 ألفًا و50 دينارًا.