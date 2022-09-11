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محفوظة من العام الماضي.. وصول أولى شحنات الكتاب المدرسي إلى مخازن المرافق التعليمية ببني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الأحد 11 سبتمبر 2022, 08:36 مساء
محفوظة من العام الماضي.. وصول أولى شحنات الكتاب المدرسي إلى مخازن المرافق التعليمية ببني وليد
تسليم أولى شحنات الكتاب المدرسي بمخازن المرافق التعليمية في بني وليد، الأحد 11 سبتمبر 2022. (الإنترنت)
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وصلت إلى المخازن التابعة للمرافق التعليمية في بني وليد، اليوم الأحد، أولى شحنات الكتب المدرسية من المخازن الرئيسية التابعة لوزارة التربية والتعليم في طرابلس.

وأوضح مصدر بمراقبة التربية والتعليم ببني وليد في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الشحنة التي وصلت من الكتاب المدرسي إلى مخازن مكتب المرافق التعليمية بالمدينة «هي من المخزون الاستراتيجي للمصلحة والمحفوظة من العام الدراسي الماضي 2022».

وذكر المصدر أن هناك كميات أخرى من الكتب المدرسية ستصل إلى مخازن المرافق التعليمية ببني وليد خلال الأيام المقبلة، مطمئنًا الطلاب والمعلمين بأن الكتب المدرسية ستكون في متناولهم قبل بدء الدراسة.

%40 من الكتاب المدرسي بمخازن وزارة التربية والتعليم
وأكد مدير مركز المناهج التربوية والبحوث التعليمية، كامل الويبة، خلال اجتماع مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، «أن حوالي 40% من الكتاب المدرسي موجود بمخازن وزارة التربية والتعليم، وأن إجراءات باقي الكميات تسير بشكل جيد»، مطمئنًا الدبيبة «بأن الكتاب المدرسي سيكون متوفرًا لكل الطلاب والتلاميذ مع بداية العام الدراسي»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأمس السبت، قالت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، إن المصرف المركزي حصل على موافقة مجلس النواب للصرف على مشروع طباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2022 - 2023، مشيرة في بيان إلى أنها تنتظر تسييل القيمة المُخصّصة لحساب مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية؛ تمهيدًا لإحالتها إلى حسابات الشركات التي تعاقدت معها لطباعة الكتاب المدرسي.

- مركز المناهج: 40% من الكتاب المدرسي بمخازن وزارة التربية والتعليم
- المقريف: ملف الكتاب المدرسي بين يدي «المالية» و«المركزي»
- النائب العام يتدخل لحل مشاكل طباعة وشراء وتوريد الكتاب المدرسي والمقاعد الدراسية
- وزارة التعليم تعلن آخر التفاصيل بشأن طباعة وتوريد الكتاب المدرسي

وفي 2 سبتمبر، قال الوزير موسى المقريف إن مركز المناهج التعليمية أكمل التعاقدات الخاصة بطباعة الكتاب المدرسي والجانب الإداري بشكل كامل بعد حصوله على موافقات ديوان المحاسبة ووزارة التخطيط وإذن مجلس الوزراء بالتعاقد، لافتًا إلى أن ملف الكتاب المدرسي الآن بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي لتخصيص القيم المالية (الباب الثالث) وبانتظار موافقة السلطة التشريعية على ذلك.

النائب العام يتدخل لحل مشاكل طباعة الكتاب المدرسي
وأكد النائب العام المستشار الصديق الصور، في 31 أغسطس، أنه سيتدخل لحل كافة المشاكل والصعوبات التي تواجه عملية طباعة وشراء توريد والكتب والمقاعد الدراسية حرصًا منه على تحقيق «بداية مثالية» للعام الدراسي المقبل 2022 - 2023، وذلك بعد لقائه مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، كامل الويبة.

وجاء لقاء الصور والويبة بعد أيام من شكوى الأخير من تأخر الإجراءات المالية الخاصة بطباعة الكتاب المدرسي، وتحذيره، في 26 أغسطس، من تكرار أزمة طباعة الكتاب المدرسي التي شهدتها بداية العام الدراسي الماضي 2021 - 2022، والتي تسببت في حبس الوزير احتياطيا. 

وسبق لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية أن أعلن تعاقده مع 22 شركة لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي بعد ترسية العطاء عليها واعتماده من قبل مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لتسليم الكتب إلى المدارس قبل بدء الدراسة، وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد الذي من المقرر أن يبدأ يوم 18 سبتمبر الجاري.

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