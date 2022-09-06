اللافي: ترأس اجتماعات الجامعة العربية يبعث برسالة إيجابية حول دور ليبيا في المنطقة

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، أن ترأس ليبيا اجتماعات الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية، يبعث برسالة إيجابية حول دور ليبيا في المنطقة.

وقال اللافي، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، إن ترأس وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش اجتماعات الجامعة العربية كأول امراءة تترأس دورة عادية «أمر يبعث برسالة إيجابية حول دور ليبيا في المنطقة، ودعمها للمرأة».

وبعدما بارك تلك الخطوة، تمنى النائب بالمجلس الرئاسي أن «نوفق قريبًا في إقامة الدولة المدنية».

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المنقوش تترأس اجتماعات الجامعة العربية

وترأست وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء الدورة العامة الـ158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في العاصمة المصرية القاهرة.

ودعت المنقوش إلى إعادة تفعیل اللجنة الرباعیة الخاصة بلیبیا، حتى تتمكن جامعة الدول العربیة من العمل سویًا مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفریقي والاتحاد الأوروبي أعضاء اللجنة الرباعیة، وتنسیق الجھود الإقلیمیة والأممیة لتنفیذ التزامات جمیع الأطراف بمقررات ملتقى الحوار السیاسي الذي رعته الأمم المتحدة ومؤتمري برلین الأول والثاني.