حكومة باشاغا: نرحب بالمبعوث الأممي الجديد.. والتسويات المحلية أساس الحل

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا بيانا اليوم السبت، أكدت فيه ترحيبها بتعيين السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحددة في ليبيا.

وقالت الحكومة، إنها أرسلت في وقت سابق خطابا خطيا للأمين العام يرحب بترشيح ابتيلي «استنادا لخبرته وكفاءاته ولكونه من الاتحاد الأفريقي».

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وشددت على أن «الحلول الليبية والتسويات المحلية القابلة للتطبيق والموثوقة هي أساس الحل السياسي الشامل والدائم للأزمة السياسية التي تعيشها ليبيا».

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وأشار البيان إلى ضرورة الاتفاق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، معتبرا أن ذلك «السبيل الوحيد للوصول لسلطة تنفيذية موحدة قادرة على اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يتطلع لها كل الليبيين لاختيار ممثلهم بكل حرية».