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المنفي يقطع زيارته لتونس ويعود إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 أغسطس 2022, 03:37 مساء
المنفي يقطع زيارته لتونس ويعود إلى طرابلس
المنفي مع قيس سعيد في تونس. (المجلس الرئاسي)
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قطع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت، زيارة العمل التي يقوم بها إلى تونس، متوجهًا إلى طرابلس، بسبب الاشتباكات المسلحة التي تدور في العاصمة منذ مساء أمس الجمعة.

وقدم المنفي اعتذاره إلى الرئيس التونسي قيس سعيد لعدم استكمال الزيارة، التي بدأها المنفي أمس الجمعة.

تجدد الاشتباكات العنيفة في طرابلس
وصباح اليوم، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس ورود بلاغات عن إصابات بين مدنيين إثر تجدد الاشتباكات العنيفة في عدد من أحياء مناطق العاصمة، مشيرًا إلى أن فرق الإسعاف لم تتمكن من الحركة بسبب هذه الاشتباكات.

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الطرابلسي والتاجوري يقودان الاشتباكات؟
دارت الاشتباكات منذ ليلة أمس الجمعة بين قوة من الأمن العام بقيادة عماد الطرابلسي مع «اللواء 777 قتال» بقيادة هيثم التاجوري على خط شارع الزاوية وباب بن غشير.

وأكد سكان من طرابلس في حديث إلى «بوابة الوسط» حدوث تبادل كثيف لإطلاق النار بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وسقوط قذائف على عدد من الأحياء، أدت إلى اشتعال النيران بمحال تجارية وسيارات ومنازل لمواطنين.

ووصل المنفي إلى تونس مساء أمس برفقة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، وكان في استقباله، رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد؛ وذلك للمشاركة في ندوة «طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا» (تيكاد)، التي بدأت أعمالها اليوم بحضور عدد من الرؤساء والزعماء الأفارقة، وتستمر حتى غدٍ الأحد.

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