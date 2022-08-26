قيس سعيد يستقبل المنفي لدى وصوله تونس

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

وصل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء اليوم الجمعة إلى العاصمة تونس، رفقة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، وكان في استقباله، رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد.

ويُشارك المنفي، في ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا «تيكاد»، التي تبدأ أعمالها غدا السبت، بحضور عدد من الرؤساء والزعماء الأفارقة، وتختتم يوم الأحد المقبل، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.



ما هي «تيكاد»؟

وتُعتبر «تيكاد» من أقدم المنتديات المهتمة بأفريقيا، وقد دأبت اليابان على استضافتها منذ عام 1993، وتهدف من خلالها إلى معاضدة التنمية في القارة السمراء عبر عقد شراكة مع المجتمع الدولي لتحقيق النهوض وحشد الدعم لصالح مبادرات التنمية بها، وفق موقع «اندبندنت العربية».

وشكلت القمة عاملاً محفزاً لإعادة التركيز الدولي على الحاجات في أفريقيا. وتجمع بين خمسة أطراف رئيسة منظمة، هي الحكومة اليابانية ومفوضية الاتحاد الأفريقي ومكتب المستشار الخاص لشؤون أفريقيا التابع للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والبنك الدولي.

ونُظمت النسخة السادسة من القمة في العاصمة الكينية نيروبي، لتكون النسخة الحالية هي الأولى التي تُنظَّم بأفريقيا بعد 23 عاماً من انعقادها بشكل دوري في اليابان.

قيس سعيد لدى استقباله المنفي في تونس.