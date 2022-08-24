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اجتماع حكومي موسع يبحث 3 ملفات بشأن الدواء والإمداد الطبي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 أغسطس 2022, 08:13 مساء
اجتماع حكومي موسع يبحث 3 ملفات بشأن الدواء والإمداد الطبي
جانب من اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومؤسسات رقابية لبحث ملف الدواء (صفحة وزارة الصحة على فيسبوك)
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بحث اجتماع موسع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومؤسسات رقابية، ثلاثة ملفات تتعلق بتوفير الدواء، وسد احتياجات المرافق الصحية من مختلف بنود الإمداد الطبي.

حضر الاجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ونائبه (وزير الصحة المكلف) رمضان أبوجناح، وعدد من مسؤولي الأجهزة والبرامج الوطنية والمستشفيات الكبرى، بالإضافة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورؤساء ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وجهاز الأمن الداخلي والحرس البلدي.

الدواء الجنيس
وجرى خلال الاجتماع استعراض نتائج اللجنة الفنية المشكلة من مختصين بوزارة الصحة وجهاز الأمن الداخلي، المعنية بتحديد أصناف الأدوية الجنيسة ذات الجودة والفعالية العالية، بحسب بيان نشرته صفحة وزارة الصحة على «فيسبوك».

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توفير الأدوية الأساسية
وأضاف البيان أن المجتمعين ناقشوا تعزيز الإجراءات القانونية والتنظيمية الخاصة بالدواء الجنيس، وتنفيذ سياسة دوائية وطنية تهدف إلى تعزيز نظام تأمين جودة وسلامة وفعالية الأدوية والمنتجات الصحية وتوفير الأدوية الأساسية.

تنفيذ العطاء العام
كما تناول الاجتماع استعراض الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات الرقابية لتنفيذ العطاء العام للدولة، لسد احتياجات المرافق الصحية من مختلف بنود الإمداد الطبي.

جانب من اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومؤسسات رقابية لبحث ملف الدواء (صفحة وزارة الصحة على فيسبوك)
جانب من اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومؤسسات رقابية لبحث ملف الدواء (صفحة وزارة الصحة على فيسبوك)
جانب من اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومؤسسات رقابية لبحث ملف الدواء (صفحة وزارة الصحة على فيسبوك)
جانب من اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومؤسسات رقابية لبحث ملف الدواء (صفحة وزارة الصحة على فيسبوك)
جانب من اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومؤسسات رقابية لبحث ملف الدواء (صفحة وزارة الصحة على فيسبوك)
جانب من اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومؤسسات رقابية لبحث ملف الدواء (صفحة وزارة الصحة على فيسبوك)
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