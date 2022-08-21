Atwasat

القبض على لص يرتدي زيا عسكريا في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 أغسطس 2022, 01:40 مساء
القبض على لص يرتدي زيا عسكريا في بنغازي
اللصان عقب القبض عليهما في بنغازي، 21 أغسطس 2022. (مديرية أمن بنغازي)
alwasat radio

أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على شخص يسرق نضائد المركبات مرتديًا الزي العسكري، ولا يتبع أي جهة عسكرية، مشيرة إلى ضبط شخص نيجيري الجنسية يقوم بشراء المسروقات.

وبدأت تفاصيل الواقعة، وفق بيان المديرية، بشكاوى مواطنين ضد مجهول قام بسرقة النضائد الخاصة بمركباتهم، ليتابع أعضاء التحريات الأماكن التي جرت فيها عمليات السرقة ويجمعون المعلومات ويتابعون كاميرات المراقبة بهذه الأماكن.

- ضبط 157 سيارة دون لوحات معدنية في أبوسليم 
- «الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير مفوضية المجتمع المدني (فيديو)
- ضبط متهم بسرقة 50 هاتفا ومبالغ مالية ضخمة من منازل عمالة وافدة


كاميرات المراقبة كشفت الواقعة
وحسب البيان، رصدت كاميرات المراقبة شخصًا بسرقة نضيدة من إحدى المركبات مرتديًا الزي العسكري وكمامة، وتعرف أعضاء التحريات على هويته وضبطوه بمنطقة حي الدولار وبحوزته كيس (شوال) يحتوي عددًا من النضائد وكان يرتدي الزي العسكري.

وبينت التحقيقات أن المتهم يُدعى (ح.ض.م) ليبي الجنسية وأنه شخص مدني، ولا يحمل الصفة العسكرية (انتحال صفة)، واعترف بارتكاب عدة سرقات وأن سبب ارتدائه للزي العسكري كي لا يثير الشكوك، ويصبح موضع شبهة.

وأقر المتهم ببيع النضائد لشخص نيجيري الجنسية يُدعى (ح.ب.أ) بأسعار مُنخفضة، لأن هناك اتفاقًا مُبرمًا معه ويعلم بأنها مسروقة، وانتقل أعضاء التحريات وضبطوا الشخص النيجيري الجنسية واعترف بكل ما نُسب إليه وجرى إحالتهما للنيابة العامة.

جانب من المضبوطات مع اللصين عقب القبض عليهما في بنغازي، 21 أغسطس 2022. (مديرية أمن بنغازي)
جانب من المضبوطات مع اللصين عقب القبض عليهما في بنغازي، 21 أغسطس 2022. (مديرية أمن بنغازي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«قصتي»: أصحاب الهمم يتحدون الصعاب .. قصة «ريحانة»

«قصتي»: أصحاب الهمم يتحدون الصعاب .. قصة «ريحانة»
«هذا المساء» .. أرقام النائب العام: فساد.. وتواطؤ.. وضعف الشرطة

«هذا المساء» .. أرقام النائب العام: فساد.. وتواطؤ.. وضعف الشرطة
«هنا ليبيا»: جرائم القتل الاجتماعية في ليبيا أسبابها وكيفية ردعها

«هنا ليبيا»: جرائم القتل الاجتماعية في ليبيا أسبابها وكيفية ردعها
«فلوسنا»: الصحة بين الدواء المقلد وتسعيرة المصحات

«فلوسنا»: الصحة بين الدواء المقلد وتسعيرة المصحات
«منظمة الصحة» تحدِّث نصائح التطعيم المعزز لـ«كوفيد-19»

«منظمة الصحة» تحدِّث نصائح التطعيم المعزز لـ«كوفيد-19»
بي بي سي: مقتل ابنة حليف مقرب من بوتين إثر انفجار سيارتها بموسكو

بي بي سي: مقتل ابنة حليف مقرب من بوتين إثر انفجار سيارتها بموسكو
«نوستالجيا البشائر».. ندوة عن أعمال الصحفي عوض زاقوب على قناة «الوسط»

«نوستالجيا البشائر».. ندوة عن أعمال الصحفي عوض زاقوب على قناة «الوسط»
وفد من النيجر يؤكد أهمية تنفيذ الطريق الرابط بين الشمال والجنوب «في أقرب وقت»

وفد من النيجر يؤكد أهمية تنفيذ الطريق الرابط بين الشمال والجنوب «في أقرب وقت»
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا

شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا
كيسنجر: المواجهة بين أميركا والصين تجعل العالم أسوأ مما كان عليه بعد الحرب العالمية الأولى

كيسنجر: المواجهة بين أميركا والصين تجعل العالم أسوأ مما كان عليه بعد الحرب ...
تعديل موعد ومكان إقامة معرض بنغازي الدولي للكتاب

تعديل موعد ومكان إقامة معرض بنغازي الدولي للكتاب
كاركاتير خيري - فاجعة.. وفاة 5 أطفال أشقاء اختناقا في طرابلس

كاركاتير خيري - فاجعة.. وفاة 5 أطفال أشقاء اختناقا في طرابلس
بعد جراحة نادرة بالعمود الفقري.. طبيب مصري يعيد «الحياة» لفتاة إماراتية

بعد جراحة نادرة بالعمود الفقري.. طبيب مصري يعيد «الحياة» لفتاة إماراتية
الطاهر الثابت: العشرة آلاف صورة الأولى هي أسوأ ما لديك

الطاهر الثابت: العشرة آلاف صورة الأولى هي أسوأ ما لديك
فرانس برس: الناشطة السعودية المحكومة بالسجن 34 عاما لم تأخذ التهديدات على محمل الجد

فرانس برس: الناشطة السعودية المحكومة بالسجن 34 عاما لم تأخذ التهديدات على محمل ...
إجراء عمليات جراحية معقدة في مستشفى العيون بطرابلس

إجراء عمليات جراحية معقدة في مستشفى العيون بطرابلس
كلوب يتحدث عن المواجهة الصعبة بين ليفربول مع الجريح يونايتد

كلوب يتحدث عن المواجهة الصعبة بين ليفربول مع الجريح يونايتد
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير مفوضية المجتمع المدني (فيديو)

«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير مفوضية المجتمع المدني...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مؤسسة النفط تعلن زيادة إنتاج حقل الفارغ
مؤسسة النفط تعلن زيادة إنتاج حقل الفارغ
مؤسسة النفط تعلن أحدث أرقام إنتاج النفط والمكثفات
مؤسسة النفط تعلن أحدث أرقام إنتاج النفط والمكثفات
ارتفاع الدولار في السوق الموازية
ارتفاع الدولار في السوق الموازية
القبض على لص يرتدي زيا عسكريا في بنغازي
القبض على لص يرتدي زيا عسكريا في بنغازي
مركز مكافحة الأمراض: استقرار الوضع الوبائي لإصابات «كورونا» في البلاد
مركز مكافحة الأمراض: استقرار الوضع الوبائي لإصابات «كورونا» في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هزة أرضية في بنغازي
هزة أرضية في بنغازي...
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»...
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني في بنغازي
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني ......
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا بسلك كهربائي
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا ......
«المالية» تعلن موعد تنفيذ زيادات مرتبات العاملين بـ«الصحة»
«المالية» تعلن موعد تنفيذ زيادات مرتبات العاملين بـ«الصحة»...
المزيد
بليحق ينشر نص قانون إعادة تنظيم المحكمة العليا
بليحق ينشر نص قانون إعادة تنظيم المحكمة العليا...
اللافي يناقش مع هورندال مشاركة بريطانيا في إعادة الإعمار
اللافي يناقش مع هورندال مشاركة بريطانيا في إعادة الإعمار...
ديوان المحاسبة يطالب «البريقة» بمنظومة تتبع إلكترونية للمحروقات
ديوان المحاسبة يطالب «البريقة» بمنظومة تتبع إلكترونية ......
مركز مكافحة الأمراض: استقرار الوضع الوبائي لإصابات «كورونا» في البلاد
مركز مكافحة الأمراض: استقرار الوضع الوبائي لإصابات «كورونا» ......
القبض على لص يرتدي زيا عسكريا في بنغازي
القبض على لص يرتدي زيا عسكريا في بنغازي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط