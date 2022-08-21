القبض على لص يرتدي زيا عسكريا في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على شخص يسرق نضائد المركبات مرتديًا الزي العسكري، ولا يتبع أي جهة عسكرية، مشيرة إلى ضبط شخص نيجيري الجنسية يقوم بشراء المسروقات.

وبدأت تفاصيل الواقعة، وفق بيان المديرية، بشكاوى مواطنين ضد مجهول قام بسرقة النضائد الخاصة بمركباتهم، ليتابع أعضاء التحريات الأماكن التي جرت فيها عمليات السرقة ويجمعون المعلومات ويتابعون كاميرات المراقبة بهذه الأماكن.

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كاميرات المراقبة كشفت الواقعة

وحسب البيان، رصدت كاميرات المراقبة شخصًا بسرقة نضيدة من إحدى المركبات مرتديًا الزي العسكري وكمامة، وتعرف أعضاء التحريات على هويته وضبطوه بمنطقة حي الدولار وبحوزته كيس (شوال) يحتوي عددًا من النضائد وكان يرتدي الزي العسكري.

وبينت التحقيقات أن المتهم يُدعى (ح.ض.م) ليبي الجنسية وأنه شخص مدني، ولا يحمل الصفة العسكرية (انتحال صفة)، واعترف بارتكاب عدة سرقات وأن سبب ارتدائه للزي العسكري كي لا يثير الشكوك، ويصبح موضع شبهة.

وأقر المتهم ببيع النضائد لشخص نيجيري الجنسية يُدعى (ح.ب.أ) بأسعار مُنخفضة، لأن هناك اتفاقًا مُبرمًا معه ويعلم بأنها مسروقة، وانتقل أعضاء التحريات وضبطوا الشخص النيجيري الجنسية واعترف بكل ما نُسب إليه وجرى إحالتهما للنيابة العامة.

جانب من المضبوطات مع اللصين عقب القبض عليهما في بنغازي، 21 أغسطس 2022. (مديرية أمن بنغازي)