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ضبط متهم بسرقة 50 هاتفا ومبالغ مالية ضخمة من منازل عمالة وافدة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 أغسطس 2022, 11:37 مساء
ضبط متهم بسرقة 50 هاتفا ومبالغ مالية ضخمة من منازل عمالة وافدة
مضبوطات بحوزة المتهم بسرقة منازل عمالة وافدة (مديرية أمن بنغازي)
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ألقت عناصر الأمن بمديرية أمن بنغازي القبض على أحد أفراد تشكيل عصابي يمتهن السطو على منازل العاملة الوافدة وتهديدهم وسلب أموالهم وأغراضهم الشخصية، حيث جرى سلب أكثر من 50 هاتف محمول ومبالغ مالية ضخمة.

وأفادت مديرية الأمن، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بورود معلومات لقسم البحث الجنائي مفادها تحديد هوية أحد أفراد تشكيل عصابي يقوم بالسطو على منازل العمالة الوافدة وسلب ممتلكاتهم بقوة السلاح.

السطو بقوة السلاح
تلقى القسم بلاغًا من العمالة الوافدة ضد ثمانية أشخاص مجهولين ملثمين يحملون بنادق آلية نوع كلاشنكوف، وتقدم بالشكوى أيضًا مالك المنزل ليبي الجنسية، حيث أفادوا بسرقة 50 هاتف محمول ومبلغ مالي 30 ألف دينار وسرقة عدة بناء ومحتويات المنزل بالكامل وتقدر الأغراض المسروقة بمبلغ وقدره 80 ألف دينار.

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وأصدر رئيس القسم العميد سليمان بوشيبة تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين، وفي أقل من 24 ساعة تمكن أعضاء التحريات من ضبط أحد أفراد التشكيل بسوق دينارين، وكان يستقل مركبة آلية أفانتي اللون أبيض مُعتمة بالكامل.

وبتفتيش المركبة، وفق ما أفاد البيان، جرى العثور على تسعة هواتف نقالة وآلة قص بلاط ومعدات بناء أخرى، ويُدعى ز.م.م. من مواليد 1996، حيث اعترف بعدة وقائع سلب وسرقة، حيث دخل منزل العمالة الوافدة وسلب ممتلكاتهم بقوة السلاح.

اعترافات المتهم
كما اعترف بدخولهم منزل بمنطقة سيدي حسين ومنطقة طابلينو، والسطو على العمالة الوافدة والسطو على مركبة آلية بمنطقة الماجوري وسلب الأغراض التي جرى العثور عليها بالمركبة التي يستقلها.

وأفاد بأن هناك بعض الأشخاص كانوا برفقته أثناء قيامه بعمليات السطو المسلح، وأدلى بأسمائهم وجارٍ البحث عنهم، حيث أحيل للنيابة العامة وما زال البحث مستمرا عن باقي أفراد التشكيل.

المتهم بسرقة منازل عمالة وافدة (مديرية أمن بنغازي)
المتهم بسرقة منازل عمالة وافدة (مديرية أمن بنغازي)
مضبوطات بحوزة المتهم بسرقة منازل عمالة وافدة (مديرية أمن بنغازي)
مضبوطات بحوزة المتهم بسرقة منازل عمالة وافدة (مديرية أمن بنغازي)
مضبوطات بحوزة المتهم بسرقة منازل عمالة وافدة (مديرية أمن بنغازي)
مضبوطات بحوزة المتهم بسرقة منازل عمالة وافدة (مديرية أمن بنغازي)
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