ضبط شخصين متلبسين خلال سرقة وافد في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أعضاء التحري بقسم التوثيق والمعلومات في مديرية أمن طرابلس شخصين متلبسين خلال سرقتهما لعامل أجنبي بمنطقة سوق الجمعة.

تعود بداية الواقعة إلى اشتباه مجموعة من أعضاء التحري في شخصين يقودان إحدى السيارات، حيث تتبعوهما، حتى قاما بإيقاف أحد العمال الوافدين، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وعند إشهار المتهمين سلاحا لأخذ هاتف العامل بالقوة، قامت الفرقة بالقبض عليهما، حيث عثرت بحوزتهما على مسدسين.

واستدعي المجني عليه إلى القسم لأخذ أقواله، كما أحيل المتهمان إلى الجهات المختصة.