ضبط 3 أشخاص سرقوا مزارع واستراحات في الطلحية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأربعاء، إن مركز شرطة النواقية ألقى القبض على ثلاثة أشخاص على متن مركبة آلية سرقوا مزارع واستراحات بمنطقة الطلحية.

وأشارت المديرية، في بيان، إلى اشتباه أعضاء التحريات بالمركز بمركبة آلية (هيونداي النترا خضراء اللون)، وجرى استيقافها، وعلى متنها ثلاثة أشخاص».

اعترافات المتهمين بالسرقة في الطلحية

وبينت التحقيقات التي أجراها المركز أن المتهمين (ف.أ.ف) من مواليد 2004، و(ف.ف.م) من مواليد 2004، و (أ.ع.أ) من مواليد 2004 اعترفوا بسرقهم عدة مزارع واستراحات بمنطقة الطلحية.

وأقر المتهمون، وفق البيان، ببيع مسروقات من مادة الألمونيوم إلى أحد مواقع بيع الخردة بمنطقة القوارشة، وجرى استدعاء العمال الموجودين في الموقع وإحضار المسروقات، لشراء العمال أشياء مجهولة المصدر، وأحيلوا جميعًا إلى النيابة العامة.

سيارة أجرة ضبط المتهمون على متنها. (مديرية أمن بنغازي)