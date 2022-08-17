ضبط وافدين يبيعان أسلاك كهرباء مسروقة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

ضبطت دوريات الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية فرع طرابلس وافدين، يحملان إحدى الجنسيات الأفريقية، خلال بيعهما أسلاك كهرباء مسروقة.

وتعود بداية الواقعة إلى تلقي الفرع معلومات تفيد وجود المتهمين في محل بيع خردة، يملكه شخص سوري الجنسية، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وتوجهت الدوريات إلى الموقع؛ حيث فر الشخص السوري، بينما ضُبط المتهمان وعثر على كمية من الأسلاك الكهربائية داخل المحل.

واتُخذت الإجراءات القانونية معهما، فيما لا يزال البحث والتحري مستمرًا للقبض على الآخر.