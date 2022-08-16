ضبط لحوم فاسدة وإيداع أصحابها الحبس في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

أعلنت إدارة الدعم والدوريات المنطقة الوسطى، ضبط لحوم فاسدة، غير صالحة للاستهلاك البشري، في مدينة أجدابيا.

وقال آمر الدوريات بالإدارة ملازم ثاني صالح الصبحي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، أجرت إدارة الدعم والدوريات المنطقة الوسطى حملة موسعة على المناشط التجارية داخل المدينة برفقة مركز الرقابة على الأغذية، أسفرت عن ضبط لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري، ومن بينها لحم مفروم الذي تستعمله المطاعم بالمدينة.

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وأضاف الصبحي أنه جرت إحالة أصحاب هذه اللحوم إلى وحدة التحقيق، وحجزهم على ذمة التحقيق إلى حين إحالتهم للنيابة العامة للاختصاص.

ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري في أجدابيا (الإنترنت)

ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري في أجدابيا (الإنترنت)