«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير مفوضية المجتمع المدني (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الأمن الداخلي ضبط رئيس مجلس إدارة النادي الليبي للسيارات، والمدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني.

وأوضح الجهاز، في بيان الخميس، أن «أعضاء جهاز الأمن الداخلي تمكنوا من ضبط المدعو (ع.ع.أ) رئيس مجلس إدارة النادي الليبي للسيارات والرحلات بعد أن أساء استغلال سلطته الوظيفية وأصدر قرارا بفرض جباية على السيارات التي تعبر المنافذ الليبية ضاربا عرض الحائط بالقوانين والتشريعات المعمول بها»، مشيرة إلى أن المتهم «اختلس هذه الأموال والتصرف بها لمنفعته الشخصية».

مخالفات مدير مفوضية المجتمع المدني

وتابع البيان، أن عناصر الجهاز تمكنت من ضبط المدعو (ص.ع.أ) المدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني لإساءته استغلال سلطته الوظيفية في إصدار قرارات وقوانين تتعلق بحصر ممتلكات النادي الليبي للسيارات وتسليمها للأول على الرغم من أنها مجمدة»، مشيرة إلى «انفراده بمنح أذونات مزاولة للأنشطة للمنظمات الدولية غير الحكومية خلافا للائحة المعمول بها».

واتُخذت الإجراءات القانونية كافة ضد المتهمين، وأُحيلوا إلى النيابة العامة، وفق البيان الذي أشار إلى حرص الجهاز على «متابعة المؤسسات العاملة بالدولة الليبي والمنظمات بقصد الحرص والتأكد من عدم استغلالها، واستخدام شخصيات صلاحيتهم وسلطتهم لتحقيق مآرب تخدم مصالحهم وأجنداتهم».