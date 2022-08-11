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المنفي يؤكد ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وهولندا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 أغسطس 2022, 08:22 مساء
المنفي يؤكد ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وهولندا
لقاء المنفي مع سفير هولندا لدى ليبيا، الخميس 11 أغسطس 2022. (المجلس الرئاسي)
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أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ضرورة التواصل المستمر بين ليبيا وهولندا، وتعزيز العلاقات الثنائية المبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين البلدين، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاء تأكيد المنفي، خلال استقباله اليوم الخميس، بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، السفير الهولندي لدى ليبيا دولف هوخيوونيخ.

العملية السياسية والتعاون المشترك بين ليبيا وهولندا
وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن لقاء المنفي مع السفير الهولندي بحث تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والوصول إلى حل سياسي يقود البلاد إلى الاستقرار والسلام، وناقش تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات بين ليبيا وهولندا.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن المنفي أشاد خلال اللقاء بمواقف هولندا مع ليبيا خلال السنوات الماضية، معربا للسفير دولف هوخيوونيخ عن تقديره لكل الجهود التي ساهمت ولا زالت تساهم بها بلاده للوصول إلى تسوية تؤدي إلى استقرار ليبيا.

هولندا تدعو إلى تضافر الجهود لتجاوز الأزمة السياسية في ليبيا
من جهته، أعرب السفير الهولندي، عن دعم بلاده الكامل للمجلس الرئاسي، داعيا إلى تظافر جميع الجهود، من أجل تجاوز البلاد للأزمة السياسية التي تمر بها، مشيدا في الوقت ذاته بجهود المجلس، في العمل مع جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية، للحفاظ على الاستقرار والأمن في ليبيا، وفق المكتب الإعلامي.

ويأتي لقاء المنفي مع السفير الهولندي عقب عودة الأخيرة من زيارة دامت أسبوع إلى مدينة بنغازي والقبة التقى خلالها عددا من المسؤولين المحليين والنشطاء وأعضاء ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

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