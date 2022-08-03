القطراني والزادمة يناقشان 5 ملفات مع السفير الهولندي لدى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش نائبا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي القطراني وسالم الزادمة، مع السفير الهولندي لدى ليبيا دولف هوكونينغ مستجدات الأوضاع السياسية بالإضافة إلى 5 ملفات يمكن التعاون فيها بين البلدين.

وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة فقد شملت مناقشات الطرفين «الأوضاع في ليبيا عموماً، والجنوب على وجه الخصوص، بالإضافة إلى ملف الهجرة غير الشرعية، وتجارة البشر، وإدارة الحدود الجنوبية للبلاد، وضرورة تقديم الدعم اللازم للأجهزة المختصة في منطقة الجنوب».

وأكد القطراني والزادمة للسفير دولف هوكنينغ، خلال اللقاء، «استعادة التجربة الهولندية السابقة في ليبيا، وأهمية التعاون الاستثماري بين البلدين في ظل وجود حكومة واحدة مستقرة، في مجالات الزراعة والطاقة الشمسية وغيرها من المجالات التي تخدم مصلحة البلدين».

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وأضاف المكتب الإعلامي أن السفير الهولندي أكد خلال اللقاء، الذي عقد بديوان مجلس الوزراء في بنغازي، عمق العلاقات بين مملكة هولندا وليبيا، وقدم تعازيه في ضحايا حادثة انفجار صهريج الوقود ببلدية بنت بية.

كما أكد السفير الهولندي، الذي يزور مدينة بنغازي منذ أمس الثلاثاء، حرص بلاده على دعم الاستقرار في كافة ربوع ليبيا من خلال تحقيق المصالحة الوطنية للوصول إلى إجراء الانتخابات، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة.

لقاء القطراني والزادمة مع السفير الهولندي لدى ليبيا في بنغازي، الأربعاء 3 أغسطس 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)

لقاء القطراني والزادمة مع السفير الهولندي لدى ليبيا في بنغازي، الأربعاء 3 أغسطس 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)