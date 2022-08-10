السفير الهولندي يلتقي نوابا في بنغازي.. ويزور مقر النهر الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط

قال سفير هولندا لدى ليبيا دولف هوكونينغ، اليوم الأربعاء، إنه أجرى نقاشًا شيقًا مع أعضاء مجلس النواب خلال زيارته إلى بنغازي.

وأوضح هوكونينغ في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر» أن النقاشات تمحورت حول التعاون مع التركيز على حقوق الإنسان وإدارة الهجرة وسيادة القانون.

- سفير هولندا عن زيارته بنغازي: شهدنا الجهود المبذولة نحو الوحدة والانتخابات

- السفير الهولندي: قلقون من تصاعد العنف المسلح في طرابلس وخارجها

كما زار السفير الهولندي مقر مشروع النهر الصناعي في بنغازي حيث ناقش فرص التعاون لضمان إدارة المياه وعدم إهدارها، وفق تغريدة أخرى على حسابه على «تويتر».

والسبت الماضي، أعلن هوكونينغ زيارته إلى مدينة بنغازي معربًا عن سعادته بزيارة المدينة بكل تنوعها، وغرد على «تويتر» قائلًا: «سعداء جدًا بزيارة بنغازي بكل تنوعها. شهدنا الجهود الكبيرة المبذولة نحو الوحدة الوطنية والسلام والانتخابات».

لقاء السفير الهولندي مع نواب في بنغازي، 10 أغسطس 2022. (حساب السفير على تويتر)

لقاء السفير الهولندي مع نواب في بنغازي، 10 أغسطس 2022. (حساب السفير على تويتر)