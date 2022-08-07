لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن تجمع «عرب الوادي واتحاد الروابط الشبابية الأبيض- أوباري»، اليوم الأحد، بدء إجراءات قفل الحقول النفطية، بعد انقضاء المهلة الممنوحة للجهات التنفيذية، لتوفير الوقود بصورة مستمرة للبلدة بشكل خاص والجنوب بشكل عام خلال سبعة أيام.

ودعا التجمع، في بيان مصور، ممثلي الأجسام الداعمة للبيان من أهالي فزان للحضور بشكل عاجل يوم الثلاثاء المقبل، معلنين عن بدء الإجراءات لقفل الحقول النفطية. ولم يقدم البيان مزيدًا من التفاصيل عن هذه الإجراءات أو الخطوات اللاحقة، لبيانهم.

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مهلة للجهات التنفيذية

والإثنين الماضي، الأول من أغسطس، هدد عدد من التجمع بإغلاق طريق الحقول النفطية، إذا لم تنفذ الجهات المختصة مطالبهم؛ في وقت تؤدي هذه الطريق إلى حقلي الشرارة والفيل، وهما من أكبر الحقول النفطية في ليبيا.

وحمل الأهالي، في بيان مصور قبل أسبوع، حكومتي الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب، وشركة البريقة للنفط المسؤولية عن حادث انفجار شاحنة وقود ببلدة بنت بية.