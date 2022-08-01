أهالي الوادي الأبيض في أوباري يهددون بإغلاق طريق الحقول النفطية

القاهرة - بوابة الوسط

هدد عدد من أهالي بلدة الوادي الأبيض في أوباري بإغلاق طريق الحقول النفطية، إذا لم يتم توفير الوقود بصورة مستمرة للبلدة بشكل خاص والجنوب بشكل عام خلال سبعة أيام؛ في وقت تؤدي هذه الطريق بحقلي الشرارة والفيل، وهما من أكبر الحقول النفطية في ليبيا.

وحمل الأهالي، في بيان مصور، اليوم الإثنين، حكومتي الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب، وشركة البريقة للنفط المسؤولية عن حادث انفجار شاحنة وقود ببلدة بنت بية، ووفاة 8 أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين فجر اليوم، نتيجة التدافع للحصول على الوقود.

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معاناة الوقود قائمة منذ سنوات.. دون استجابة

وأضافوا: «ما حدث اليوم نتيجة المعاناة والاحتياج الشديد للوقود منذ سنوات عديدة، رغم الإلحاح والمطالبة، دون استماع لمطالبنا.. لكننا نطالب الجهات المعنية بتدفق الوقود بصورة مستمرة إلى الوادي بشكل خاص والجنوب بشكل عام، وعلى مدار الساعة أسوة بجميع المناطق والمدن الليبية».

وحذروا: «في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا في مدة أقصاها سبعة أيام سنضطر لإغلاق طريق العام المؤدي للحقول النفطية أمام الشاحنات المتجهة للحقول، هذه الطريق التي فقدنا عليها أراوح بعضنا».