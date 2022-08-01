عميد بلدية بنت بية يحمل حكومتي الدبيبة وباشاغا مسؤولية فشل التعامل مع «كارثة انفجار الصهريج»

القاهرة - بوابة الوسط

كشف عميد بلدية بنت بية أشرف خليفة، تفاصيل حادث انفجار شاحنة وقود في البلدية اليوم الإثنين، محملًا المسؤولين في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا المسؤولية عن الوضع الراهن في الجنوب، من تردي الخدمات التي لم تساعد في التعامل الأفضل مع الحادث، وكذلك في وجود مشكلة المحروقات.

وأوضح خليفة، في مقطع فيديو، من داخل مركز سبها الطبي، أن صهريجًا محملًا بوقود البنزين، كميته 40 ألف لتر تقريبًا، احترق على الطريق الرئيسي الرابط بين بلدية سبها وبلديات المنطقة الجنوب، في نطاق بلدية بنت بية، وبالتحديد في محلة الزوية، مما أدى إلى أربع حالات وفاة حتى الآن، وأكثر من 60 حالة إصابة».

إمكانات الجنوب لا تساعد في علاج مصابي الحريق

وأضاف أن الكارثة تذكِّر بأحداث السيول في بلدية غات، مؤكدًا أن عدد المصابين بالحروق كبير، والإمكانات في الجنوب بصفة عامة لا تساعد في علاجهم أو التعامل مع تبعات هذا الحادث.

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عميد بلدية بنت بية: مستعد للمحاسبة

وشدد خليفة على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين، متابعًا: «لو أنا مسؤول ضعني تحت طائلة القانون، فنحن لم نستطع التعامل حتى بالمطافئ أو السلامة الوطنية».

وواصل عميد البلدية: «جميع المسؤولين يجب أن يحاسبوا، فمنذ 12 سنة يعيش الجنوب الأوضاع ذاتها، فالوسائل البسيطة مثل السلامة الوطنية غير متوافرة، ولا توجد سيارة أو فرق مهيئة للمساعدة في التعامل مع هذه الأزمات، فضلًا عن تردي الخدمات في الطريق والصحة والتعليم وتردي شبكات البنية التحتية وانعدام السيولة وغيرها».