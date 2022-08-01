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بوجناح يطالب النائب العام بفتح تحقيق حول عدم وصول الوقود للجنوب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 أغسطس 2022, 07:09 مساء
بوجناح يطالب النائب العام بفتح تحقيق حول عدم وصول الوقود للجنوب
جانب من آثار حادث انفجار شاحنة وقود في بلدية بنت بية، الأول من أغسطس 2022. (البلدية)
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دعا وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان بوجناح، النائب العام إلى فتح تحقيق حول أزمة الوقود في المنطقة الجنوبية.

وطالب بوجناح، في خطاب إلى النائب العام نشره على صفحته بموقع «فيسبوك» اليوم الإثنين، بالتوصل إلى مَن يقف وراء عدم وصول الوقود إلى المواطنين في الجنوب، ومَن يقف وراء تهريبه إلى محطات خاصة غير مرخصة.

الانتهازيون وراء أزمة الوقود في الجنوب
وشدد على ضرورة تقديم «المخالفين والمجرمين إلى العدالة؛ لوضع حد لهذه المخالفات والجرائم التي يجرمها القانون الليبي، ولعدم إتاحة الفرصة أمام الانتهازيين للاستمرار في أعمالهم الإجرامية».

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التدافع من أجل البنزين يؤدي إلى كارثة
كما أشار الخطاب إلى تعرض شاحنة نقل وقود للاحتراق بالقرب من منطقة الزوية ببلدية بنت بية صباح اليوم، مضيفًا: «فور حصول الحادث توجه عدد من المواطنين نحو الشاحنة للحصول على بضع قطرات من البنزين (الذي بلغ سعره أكثر من ثلاثة دينارات للتر في مناطق الجنوب)، وللأسف وبعد وقت يسير اشتعلت النيران في الشاحنة والمركبات بجوارها، مما أدى إلى كارثة راح ضحيتها عدد من المواطنين بين موتی وحرقی».

واعتبر بوجناح أن «هذه المأساة ليست الأولى، ولا نعتقد أنها تكون الأخيرة وسط وضع كارثي يهيمن عليه بعض اللصوص والانتهازيين... هذا هو الواقع الحالي للجنوب، الذي ينتج منه ملايين البراميل من النفط الخام بينما يموت فيه الناس بالجملة في الحوادث والحروق والانفجارات المماثلة لهذه الكارثة الأليمة».

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