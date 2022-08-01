مركز سبها الطبي: ضحايا انفجار صهريج الوقود غادروا إلى طرابلس وبنغازي

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

أعلن مركز سبها الطبي أن جميع المصابين في انفجار صهريج الوقود بمنطقة الزوية ببلدية بنت بية غادروا المركز إلى طرابلس وبنغازي.



وقالت حليمة الماهري، الناطقة باسم المركز لـ«بوابة الوسط»، إن بعض الحالات غادرت إلى بنغازي عبر مطار سبها و بعض الحالات عبر سيارات إسعاف برًا الى طرابلس على حسابهم الخاص. وأشارت إلى أن المركز خالٍ من جميع حالات الإصابة بحروق.

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ووقع انفجار لشاحنة نقل وقود في منطقة الزوية ببلدية بنت بية، فجر اليوم، مما أسفر عن وفاة ثمانية أشخاص وإصابة أكثر من 50 آخرين، وفق آخر حصيلة رسمية؛ بينما أكد مصدر طبي لـ«بوابة الوسط» وفاة حالة تاسعة لشخص يدعى مراد العزومي، متأثرًا بإصابته.