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وفاة أحد مصابي انفجار شاحنة الوقود

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة الإثنين 01 أغسطس 2022, 03:22 مساء
وفاة أحد مصابي انفجار شاحنة الوقود
من عمليات إسعاف المواطنين المصابين في انفجار الشاحنة ببلدية بنت بية، 1 أغسطس 2022. (بوابة الوسط)
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أعلن مصدر طبي لـ«بوابة الوسط» وفاة أحد مصابي شاحنة الوقود ببلدة الزوية ببلدية بنت بية اليوم الإثنين. وقال المصدر إن «المصاب مراد العزومي تُوفي  منذ قليل متأثرا بجروحه».

ووفق آخر حصيلة لضحايا انفجار شاحنة الوقود، فقد توفي ثمانية أشخاص، وسجلت أكثر من 50 إصابة أغلبها خطير، حسب غرفة عمليات سبها المشتركة.

شاهد عيان يروي لـ«الوسط» تفاصيل انفجار الشاحنة
وروى شاهد عيان لـ«بوابة الوسط» ملابسات الانفجار الذي ضرب شاحنة نقل وقود في منطقة الزوية ببلدية بنت بية وأسفر عن وفاة ثمانية أشخاص وإصابة أكثر من 50 آخرين، وفق آخر حصيلة رسمية.

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وقال محمد علي أحد مواطني منطقة الزوية إن الحادث بدأ مع انقلاب شاحنة بنزين على الطريق الرابط بين سبها وأوباري، وتدافُع المواطنين لتعبئة الوقود من الشاحنة المقلوبة». وتابع شاهد العيان قائلا «حاول أحد المواطنين تشغيل مضخة الشاحنة بواسطة بطارية سيارة أحضرها، لتحدث شرارة كهربائية أشعلت النيران في الشاحنة، مما أدى إلى وفاة وإصابة عدد من المواطنين واحتراق عدد من المركبات».

وقال مواطنون غاضبون من ذوي المصابين لـ«بوابة الوسط»: هناك إهمال من البلديات وقطاع الصحة للحالات المصابة. وأشار محمد علي إلى أن المصابين «تلقوا الإسعاف بطريقة غير صحيحة، في ظل نقص الكوادر الطبية والمساعدة ومواد الإسعاف بمركز سبها الطبي».

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