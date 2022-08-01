5 وفيات و35 مصابا في انفجار صهريج الوقود ببنت بية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي وفاة 5 أشخاص، وإصابة حوالي 35 شخصا في حصيلة جديدة لضحايا انفجار سيارة الوقود بمنطقة بنت بية فجر اليوم الإثنين.

وأضاف، في منشور عبر صفحنه الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن فروع الإسعاف بالجنوب تتجه إلى مستشفى سبها لنقل عدد من الحالات إلى مستشفى الحروق.

وقال مصدر محلي لـ«بوابة الوسط» إن عددا من المواطنين تدافعوا على شاحنة وقود كانت قادمة إلى البلدة، وقاموا بتعبئة غالونات منها وأثناء التعبئة انفجرت الشاحنة واندلعت بها النيران.

يشار إلى بلدية بنت بية تقع جنوب غرب ليبيا، وهي إحدى بلديات وادي اجال (وادي الحياة سابقاً)، و تتكون من 14 منطقة من البيض شرقا الي تكركيبة غربا.

تكليفات عاجلة من الدبيبة

من جهته، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، تعليمات تعليمات لجهاز الإسعاف الطائر، ووزارة الصحة لمتابعة أوضاع المصابين بحريق صهريج الوقود بمنطقة بنت بية، وإرسال طائرة لنقل المصابين.

كما قرر رئيس الحكومة تكليف فريق طبي من مستشفى الحروق والتجميل طرابلس للانتقال لبلدية بنت بية لمتابعة الحالات، وكلف وكيلي وزارتي الصحة والحكم المحلي بالانتقال لمكان الحادث ومتابعة الحالات رفقة الفريق والكادر الطبي لدعم جهود المنطقة في هذه الأوضاع الاستثنائية، حسب منصة «حكومتنا» الإعلامية التابعة للحكومة. وقال الدبيبة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نتابع عن كثب الفاجعة».