30 مصابا في انفجار شاحنة أثناء تدافع مواطنين للحصول على الوقود في «بنت بية» (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أصيب 30 مواطنا بحروق متفاوتة، في حصيلة أولية، جراء انفجار شاحنة وقود بمنطقة الزاوية في بلدية بنت بية بوادي الحياة، اليوم الإثنين، حسب ما أفاد مصدر محلي «بوابة الوسط».

وأضاف المصدر أن عددا من المواطنين تدافعوا على شاحنة الوقود، وقاموا بتعبئة غالونات منها وأثناء التعبئة انفجرت الشاحنة واندلعت بها النيران.

30 مصابا بحروق متفاوتة

وأكدت الناطقة باسم مركز سبها الطبي، حليمة الماهري، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، وصول 30 مصابا بحروق متفاوتة، إلى المركز فيما يجرى عمل الإسعافات لهم.

يشار إلى بلدية بنت بية تقع جنوب غرب ليبيا، وهي إحدى بلديات وادي اجال (وادي الحياة سابقاً)، و تتكون من 14 منطقة من البيض شرقا الي تكركيبة غربا.

اشتعال النيران في شاحنة وقود في بلدية بنت بيه, 1 أغسطس 2022. (بوابة الوسط)

اشتعال النيران في شاحنة وقود في بلدية بنت بية، 1 أغسطس 2022. (بوابة الوسط)

آثار الحريق بعد اشتعال النيران في شاحنة وقود في بلدية بنت بيه, 1 أغسطس 2022. (بوابة الوسط)

آثار الحريق بعد اشتعال النيران في شاحنة وقود في بلدية بنت بية، 1 أغسطس 2022. (بوابة الوسط)

آثار الحريق بعد اشتعال النيران في شاحنة وقود في بلدية بنت بية، 1 أغسطس 2022. (بوابة الوسط)

آثار الحريق بعد اشتعال النيران في شاحنة وقود في بلدية بنت بيه, 1 أغسطس 2022. (بوابة الوسط)

آثار الحريق بعد اشتعال النيران في شاحنة وقود في بلدية بنت بيه, 1 أغسطس 2022. (بوابة الوسط)

آثار الحريق بعد اشتعال النيران في شاحنة وقود في بلدية بنت بية، 1 أغسطس 2022. (بوابة الوسط)