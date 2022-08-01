تكليفات عاجلة من الدبيبة بعد انفجار صهريج وقود في بنت بية

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، تعليمات لجهاز الإسعاف الطائر، ووزارة الصحة لمتابعة أوضاع المصابين بحريق صهريج الوقود بمنطقة بنت بية، وإرسال طائرة لنقل المصابين.

كما قرر تكليف فريق طبي من مستشفى الحروق والتجميل طرابلس للانتقال لبلدية بنت بية لمتابعة الحالات، وكلف وكيلي وزارتي الصحة والحكم المحلي الانتقال لمكان الحادث ومتابعة الحالات رفقة الفريق والكادر الطبي لدعم جهود المنطقة في هذه الأوضاع الاستثنائية، حسب منصة «حكومتنا» الإعلامية التابعة للحكومة.

وذكر مصدر محلي في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن عددا من المواطنين تدافعوا إلى شاحنة وقود كانت قادمة إلى البلدة، وقاموا بتعبئة غالونات منها وأثناء التعبئة انفجرت الشاحنة واندلعت بها النيران. وقال الدبيبة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نتابع عن كثب الفاجعة».