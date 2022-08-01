غرفة عمليات سبها: ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بنت بية إلى 8 وفيات وأكثر من 50 إصابة

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار شاحنة الوقود في بنت بية فجر اليوم الإثنين إلى ثماني حالات وفاة، وأكثر من 50 إصابة غالبها خطيرة، حسب غرفة عمليات سبها المشتركة.

ونبهت الغرفة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى عجز كامل لدى المصحات والمستشفيات في المنطقة في إسعاف المصابين.

وقال مصدر محلي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن عددا من المواطنين تدافعوا على شاحنة وقود كانت قادمة إلى البلدة، وقاموا بتعبئة غالونات منها وأثناء التعبئة انفجرت الشاحنة واندلعت بها النيران.

يشار إلى بلدية بنت بية تقع جنوب غرب ليبيا، وهي إحدى بلديات وادي الآجال (وادي الحياة سابقا)، وتتكون من 14 منطقة من البيض شرقا إلى تكركيبة غربا.

تكليفات عاجلة من الدبيبة

من جهته، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، تعليمات لجهاز الإسعاف الطائر، ووزارة الصحة لمتابعة أوضاع المصابين بحريق صهريج الوقود بمنطقة بنت بية، وإرسال طائرة لنقل المصابين.

كما قرر رئيس الحكومة تكليف فريق طبي من مستشفى الحروق والتجميل طرابلس للانتقال لبلدية بنت بية لمتابعة الحالات، وكلف وكيلي وزارتي الصحة والحكم المحلي بالانتقال لمكان الحادث ومتابعة الحالات رفقة الفريق والكادر الطبي لدعم جهود المنطقة في هذه الأوضاع الاستثنائية، حسب منصة «حكومتنا» الإعلامية التابعة للحكومة. وقال الدبيبة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نتابع عن كثب الفاجعة».