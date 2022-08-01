شاهد عيان يروي لـ«بوابة الوسط» ملابسات انفجار شاحنة الوقود (صور)

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

روى شاهد عيان لـ«بوابة الوسط» ملابسات الانفجار الذي ضرب شاحنة نقل وقود في منطقة الزوية ببلدية بنت بية وأسفر عن وفاة ثمانية أشخاص وإصابة أكثر من 50 آخرين، وفق آخر حصيلة رسمية.

وقال محمد علي أحد مواطني منطقة الزوية إن الحادث بدأ مع انقلاب شاحنة بنزين على الطريق الرابط بين سبها وأوباري، وتدافُع المواطنين لتعبئة الوقود من الشاحنة المقلوبة». وتابع شاهد العيان قائلا «حاول أحد المواطنين تشغيل مضخة الشاحنة بواسطة بطارية سيارة أحضرها، لتحدث شرارة كهربائية أشعلت النيران في الشاحنة، مما أدى إلى وفاة وإصابة عدد من المواطنين واحتراق عدد من المركبات».

وقال مواطنون غاضبون من ذوي المصابين لـ«بوابة الوسط»: هناك إهمال من البلديات وقطاع الصحة للحالات المصابة. وأشار محمد علي إلى أن المصابين «تلقوا الإسعاف بطريقة غير صحيحة، في ظل نقص الكوادر الطبية والمساعدة ومواد الإسعاف بمركز سبها الطبي».

وارتفعت حصيلة ضحايا انفجار شاحنة الوقود فجر اليوم الإثنين، إلى ثماني حالات وفاة، وأكثر من 50 إصابة أغلبها خطير، حسب غرفة عمليات سبها المشتركة.

نداء استغاثة إلى مستشفيات طرابلس

من جانبها، قالت الناطقة باسم مركز سبها الطبي حليمة الماهري، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن المصابين الخمسين تلقوا الإسعافات الأولية، في ظل نقص سيارات الإسعاف». ووجهت نداء استغاثة إلى المستشفيات في طرابلس من أجل تجهيز استقبال حالات المصابين من سبها، داعية «جميع سيارات الإسعاف بالجنوب للتوجه إلى مركز سبها الطبي».

وتابعت الناطقة: لم نسجل أية حالات وفاة بمستشفى سبها، وأن كل حالات الوفاة التي تم تسجيلها تمت في منطقة بنت بيه المكان الرئيسي للحادثة. وأشارت إلى نقل المرضى من قسم الحوادث إلى قسم الجراحة وعظام رجال بالمستشفى، نظراً لصغر حجم القسم وعدم اتساعه لجميع الحالات.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الإثنين، الإجراءات التي اتخذتها للتعامل مع ضحايا انفجار صهريج الوقود الذي أسفر عن ثماني حالات وفاة، وأكثر من 50 إصابة أغلبها خطير، حسب غرفة عمليات سبها المشتركة.

وقال وزير الصحة، رمضان أبوجناح، إنه «أصدر تعليمات برفع أقصى درجات الجهوزية بمستشفى جراحة الحروق والتجميل بطرابلس، وأشار إلى أن «طائرات جهاز الإسعاف الطائر ستتولى نقل المصابين من الحالات الحرجة، عبر مطار سبها الدولي لتلقي الرعاية الطبية في طرابلس»، ونوه إلى «التنسيق مع المراكز الطبية المتخصصة في المناطق الأقرب إلى مدينة سبها، لنقل بعض الحالات متى دعت الضرورة لذلك».

من عمليات إسعاف المواطنين المصابين في انفجار الشاحنة ببلدية بنت بية، 1 أغسطس 2022. (بوابة الوسط)

من عمليات إسعاف المواطنين المصابين في انفجار الشاحنة ببلدية بنت بية، 1 أغسطس 2022. (بوابة الوسط)

من عمليات إسعاف المواطنين المصابين في انفجار الشاحنة ببلدية بنت بية، 1 أغسطس 2022. (بوابة الوسط)

من عمليات إسعاف المواطنين المصابين في انفجار الشاحنة ببلدية بنت بية، 1 أغسطس 2022. (بوابة الوسط)