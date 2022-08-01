«الرئاسي» يعزي أهالي ضحايا انفجار شاحنة الوقود

القاهرة - بوابة الوسط

تقدم المجلس الرئاسي بالعزاء لأهالي ضحايا انفجار صهريج الوقود، الذي وقع صباح اليوم الإثنين في بلدية بنت بية، وأدى إلى وفاة عدد من المواطنين، وإصابة بعضهم بحروق متفاوتة. ووصف بيان صادر عن المجلس الرئاسي الحادث بـ«الفاجعة»، داعيا بأن «يتغمد الله الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن بالشفاء والسلامة على المصابين».

وارتفعت حصيلة ضحايا انفجار شاحنة الوقود فجر اليوم الإثنين، إلى ثماني حالات وفاة، وأكثر من 50 إصابة أغلبها خطير، حسب غرفة عمليات سبها المشتركة.

شاهد عيان يروي لـ«الوسط» تفاصيل انفجار الشاحنة

وروى شاهد عيان لـ«بوابة الوسط» ملابسات الانفجار الذي ضرب شاحنة نقل وقود في منطقة الزوية ببلدية بنت بية وأسفر عن وفاة ثمانية أشخاص وإصابة أكثر من 50 آخرين، وفق آخر حصيلة رسمية.

وقال محمد علي أحد مواطني منطقة الزوية إن الحادث بدأ مع انقلاب شاحنة بنزين على الطريق الرابط بين سبها وأوباري، وتدافُع المواطنين لتعبئة الوقود من الشاحنة المقلوبة». وتابع شاهد العيان قائلا «حاول أحد المواطنين تشغيل مضخة الشاحنة بواسطة بطارية سيارة أحضرها، لتحدث شرارة كهربائية أشعلت النيران في الشاحنة، مما أدى إلى وفاة وإصابة عدد من المواطنين واحتراق عدد من المركبات».

وقال مواطنون غاضبون من ذوي المصابين لـ«بوابة الوسط»: هناك إهمال من البلديات وقطاع الصحة للحالات المصابة. وأشار محمد علي إلى أن المصابين «تلقوا الإسعاف بطريقة غير صحيحة، في ظل نقص الكوادر الطبية والمساعدة ومواد الإسعاف بمركز سبها الطبي».