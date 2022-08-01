بالفيديو.. نقل مصابين في حادث بنت بية إلى بنغازي بطائرة عسكرية

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت إدارة التوجيه المعنوي فرع سبها، لقطات من عملية نقل مصابي انفجار شاحنة وقود في بلدية بنت بية، إلى مدينة بنغازي عبر طائرة عسكرية، لتلقي العلاج، اليوم الإثنين.

وقالت الإدارة إن نقل المصابين جاء بناء على «تعليمات القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، وتضامنًا مع أهالي ضحايا الحريق»، الذي راح ضحيته 9 أشخاص ونتجت عنه إصابة نحو 50 آخرين.

- مركز سبها الطبي: ضحايا انفجار صهريج الوقود غادروا إلى طرابلس وبنغازي

- وصول 4 مصابين من حادث بنت بية إلى مستشفى الحروق في طرابلس

- قوة بمطار سبها ترفض استقبال طائرة المنقوش.. وتنقل مصابي «حادثة بنت بية» إلى بنغازي

ووقع انفجار لشاحنة نقل وقود في منطقة الزوية ببلدية بنت بية، فجر اليوم، مما أسفر عن وفاة ثمانية أشخاص وإصابة أكثر من 50 آخرين، وفق آخر حصيلة رسمية؛ بينما أكد مصدر طبي لـ«بوابة الوسط» وفاة حالة تاسعة لشخص يدعى مراد العزومي، متأثرًا بإصابته.

جانب من عملية نقل مصابي حادث بنت بية إلى بنغازي عبر طائرة عسكرية. (إدارة التوجيه المعنوي فرع سبها)

جانب من عملية نقل مصابي حادث بنت بية إلى بنغازي عبر طائرة عسكرية. (إدارة التوجيه المعنوي فرع سبها)

جانب من عملية نقل مصابي حادث بنت بية إلى بنغازي عبر طائرة عسكرية. (إدارة التوجيه المعنوي فرع سبها)

جانب من عملية نقل مصابي حادث بنت بية إلى بنغازي عبر طائرة عسكرية. (إدارة التوجيه المعنوي فرع سبها)