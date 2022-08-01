قوة بمطار سبها ترفض استقبال طائرة المنقوش.. وتنقل مصابي «حادثة بنت بية» إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

قال مدير مطار سبها المدني محمد أوحيدة إن القوة التي تؤمن مطار سبها الدولي رفضت استقبال وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش بعد أن قدمت للمدينة على متن طائرة كانت مجدولة على أنها سوف تنقل جرحى كارثة انفجار شاحنة الوقود التي وقعت بمنطقة الزوية في بلدية بنت بيىة، اليوم الإثنين.

وأضاف أوحيدة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الطائرة عادت أدراجها، أما الجرحى فقد نقلوا جميعًا عبر المطار إلى بنغازي، عبر طائرة خصصتها القيادة العامة للقوات المسلحة.

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ووقع انفجار لشاحنة نقل وقود في منطقة الزوية ببلدية بنت بية، فجر اليوم، مما أسفر عن وفاة ثمانية أشخاص وإصابة أكثر من 50 آخرين، وفق آخر حصيلة رسمية؛ بينما أكد مصدر طبي لـ«بوابة الوسط» وفاة حالة تاسعة لشخص يدعى مراد العزومي، متأثرًا بإصابته.