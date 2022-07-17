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عدد من أهالي مرادة: لن نسمح بفتح الحقول النفطية المجاورة للمنطقة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 يوليو 2022, 01:15 صباحا
عدد من أهالي مرادة: لن نسمح بفتح الحقول النفطية المجاورة للمنطقة
عدد من أهالي منطقة مرادة أثناء إعلان عدم سماحهم بفتح الحقول النفطية المجاورة للمنطقة، 16 يوليو 2022. (صورة من فيديو)
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أعلن عدد من أهالي منطقة مرادة عدم السماح فتح الحقول النفطية المجاورة للمنطقة، والبالغة 23 حقلا، مهددين بإغلاق حقلي التحدي والساحل المغذيين للشركة العامة للكهرباء.

وأضاف الأهالي في بيان مصور، السبت، إنهم «يدينون تهميش المنطقة من قبل المشرعين في شركة الخليج العربي للنفط الذين اجتمعوا مع مجلس الإدارة الجديد للمؤسسة الوطنية للنفط الخميس الماضي، وكذلك المعتصمين من أهالي الهلال النفطي»، مؤكدين أن عدم السماح بفتح الحقول مرهون بتحقيق مطالبهم.

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غضب أهالي مرادة بسبب استبعادهم من الاجتماع مع معتصمي الهلال النفطي 
وأشار البيان إلى عدم استدعاء أو تبليغ أهالي المنطقة بالاجتماع مثلما حدث مع سكان منطقة الهلال النفطي، مضيفين أن ذلك حدث «برغم تضحيات أبناء مرادة في حماية الحقول النفطية المجاورة للمنطقة».

والجمعة الماضي، أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المعين من قبل حكومة الوحدة الوطنية الموقتة فرحات بن قدارة، انتهاء الإغلاقات في جميع الحقول والموانئ النفطية ورفع حالة القوة القاهرة بها. جاء ذلك في كلمته في قاعة الاجتماعات بشركة الخليج العربي «أجوكو» بمدينة بنغازي بعد اجتماعه مع «حكماء وأعيان منطقة الهلال النفطي».

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