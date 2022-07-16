بن قدارة: ملتزمون بالشفافية بعيدا عن العمل الفردي والارتجالي

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، إن المؤسسة «ملتزمة بأنظمة الحوكمة والعمل المؤسسي والشفافية والإفصاح بعيدًا عن العمل الفردي والارتجالي».

وأضاف بن قدارة، في كلمته لمناسبة إعلان رفع حالة القوة القاهرة في جميع الحقول والموانئ النفطية أمس الجمعة، أن مجلس إدارة المؤسسة الجديد سيعمل على التنسيق المستمر مع وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة للوصول إلى مستويات إنتاج ما قبل الإغلاق، وزيادة الإنتاج بالتعاون مع الشركاء الدوليين بالاستناد إلى الميزانية الاستثنائية المعتمدة للعام الجاري.

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إشادة بالجهود الدولية لإنهاء الإغلاقات النفطية

وأوضح بن قدارة، في الكلمة التي نشرتها مؤسسة النفط عبر حسابها بموقع «تويتر» اليوم السبت، أن المؤسسة «تثمن الجهود المبذولة من جميع الأطراف المحلية والدولية في سياق إنهاء الإغلاقات النفطية»، مؤكدًا التزام المؤسسة بالثوابت المهنية والحيادة.

وأشار بن قدارة إلى إعطائه التعليمات بالمباشرة لبدء ترتيبات الإنتاج مع مراعاة معايير الأمن والسلامة العامة وسلامة العمليات.